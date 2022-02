Pa pojdimo k dejstvom, kaj se pričakuje od vašega prevzema oblasti. Kot prvo vam polagam na dušo, da ne boste ponovili napake Mira Cerarja, ki je v samo nekaj mesecih po zgodovinski zmagi na volitvah (36 poslancev SMC) pozabil na vse obljube in s tem izdal svoje volilce. Gre za skrajno zavržno Cerarjevo dejanje. Ta trend izdajanja volilnega telesa se brezsramno nadaljuje do današnjih dni, zato je ta stranka padla pod en odstotek zaznavnosti. To kaže, da ljudje niso tako »glupi«, kot pravi Počivalškov prijatelj Zmago Plemeniti.

Spoštovani (bodoči) premier, ljudje so resnično skrajno razočarani nad načinom vodenja politike zadnja leta. To ni Slovenija, kot so jo ljudje izglasovali na referendumu o samostojnosti, to je navadna mafijska tvorba, kjer vladajo pravila mafije, ko doleti vsakega neposlušnega, ki je prekršil »omerto«, kruta kazen.

Ta oblast vlada z neverjetnim nasiljem nad državljani. Pravna država je samo še pojem za učbenike, zvestoba in poslušnost sta edini merili vrednotenja, vse preostalo je treba zatreti. Z nami, neposlušnimi državljani, ki smo v večini, se res dela kot v svinjaku, zato Hojsova primerjava s svinjami in biseri še kako drži. Biseri so samo za nekatere privilegirane, za vse preostale pa veljajo »svinjski« ukrepi.

Janša vas je v Gen-I postavil pred vrata, posledično pa boste zdaj vi njega postavili pred druga vrata. Star pregovor o kopanju jame drugemu torej drži. Iz medijev lahko vidimo, da je v zadnjem času velika gneča pred vašimi novimi vrati, zato vas opozarjam, da bodite previdni ob raznih podtaknjencih in oportunistih, ki iščejo samo osebne koristi na tuj račun. Upam, da ne boste tudi vi padli pod vpliv »kolegov« iz lokalnega okolja, kot je storil že Šarec, ki se je obkrožil pretežno s kamniškimi kadri in množico direktorjev iz Leka, kar je njega in nas drago stalo.

Janševa vlada je v samo dveh letih spravila državo v neprepoznavno stanje. Razne civilne iniciative in posamezniki so že predlagali, da mora nova vlada resetirati sedanje stanje zakonodaje in politične kadrovske rošade v prvotno stanje. Vse to bo treba popraviti, sicer z Janševimi podtaknjenci »veseljačenja« ne bo nikoli konec.

Ker prihajate iz gospodarstva, dobro veste, kako lahko na novo postavite kompetentne in strokovne ljudi na ustrezna mesta. Časa bo zelo malo za redne postopke, zato je najbolj primerno na hitro sklicati skupščine družb in postaviti nove nadzornike povsod tam, kjer ima država večino in svoj vpliv. Enaki postopki bodo potrebni tudi v raznih svetih države, kjer so janšisti pokadrovali vse svoje neperspektivne in odpisane kadre.

Kar se tiče prevzema javne RTV, pa je stvar malo drugačna. Najprej bo treba spremeniti zakon o RTV. Kolikor vem, je osnutek že pripravila civilna iniciativa v sodelovanju s stroko, tako da osnovo že imate. Potem bo lahko sledil izbor novega programskega sveta, da ga ne bodo več vodili razni strojevodje. Ta zakon o RTV je treba sprejeti po hitrem postopku, kar ne bo težko, če ga je pred tem že Grims napisal z levo roko in na »horuk« v nekaj dneh.

Še več pobud bi se dalo navesti, vendar zaradi omejenega prostora v tej rubriki naj bo to iztočnica.

Gorazd Cuznar, Črnomelj