Ponovno je treba zgraditi avtoriteto. Kdo so viri, ki se jim res verjame? Čeprav ne želim vstopati na politično področje, je politika tista, ki nas je tukaj pustila povsem na cedilu. Celoten svet se je izkazal za zelo sebičnega, vsak poskrbi le zase in v takih razmerah izgubiš zaupanje v vse. Upati, da se bo to prelevilo nazaj v dobre stare čase, kot jim radi rečemo, nima smisla, saj nikoli več ne bo tako. In tudi ne more biti. Kajti če bi lahko bilo, bi tako ostalo. Pa ni. Srčno upam, da bomo dočakali novo stanje, ki bo bolj prijazno do znanosti. Klimatske spremembe so pri vrhu tega, kar bi nas moralo najbolj skrbeti. Pred vrati imamo dokaze, da se to dogaja, da nam te stvari grenijo življenje, pa ljudje kar ne verjamejo, da smo za to krivi sami. Večer