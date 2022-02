Na MO Kranj so bili sporočila službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o finančni podpori gradnji parkirišča P+R Zlato polje zelo veseli. Dela bodo, kot napovedujejo, začeli že marca. Predvidoma do septembra naj bi zgradili 56 parkirnih mest. To bo prvo kranjsko parkirišče »parkiraj in prestopi«. Spodbujalo naj bi vsakodnevne in občasne obiskovalce gorenjske prestolnice, da vozilo parkirajo na obrobju mesta na Zlatem polju, do središča pa se nato sprehodijo, prestopijo na avtobus ali sedejo na kolo. Kot pravijo na MO Kranj, predvidevajo, da bodo parkirišče uporabljali predvsem dnevni uporabniki, ki prihajajo v Kranj na delo ali v šolo, s parkirišča pa bodo pot nadaljevali z bolj trajnostnimi oblikami mobilnosti. V občini želijo tako zmanjšati promet v ožjem središču, razbremeniti gosto poseljene površine in zagotoviti dodatna parkirna mesta.

Pomemben korak k trajnostni mobilnosti

Med 56 parkirnimi mesti naj bi bila tri namenjena gibalno oviranim, šest jih bo predvidoma opremljenih s polnilnicami za električna vozila. Na parkirišču bodo tudi servisni objekti, na vzhodnem delu parkirišča pa je predvideno postajališče KRsKOLESOM z 20 priklopi za kolesa z dostopom do pločnika in kolesarske steze na Koroški cesti. Izvajalca del so že izbrali z razpisom, gradnja se bo začela najpozneje do marca, ob ugodnih vremenskih razmerah pa bi naj trajala predvidoma 180 dni, torej do septembra, napovedujejo na občini. Projekt je vreden skoraj 858.000 evrov, z dobrimi 553.000 evri pa ga sofinancirata Republika Slovenija in evropski sklad za regionalni razvoj.

Andrej Zalokar iz društva Rekreatur, ki je ena gonilnih sil razvoja trajnostne mobilnosti v tem delu Gorenjske, gradnjo parkirišča podpira. Prepričan je, da se bo kolesarsko omrežje v Kranju in okolici tudi po zaslugi te pridobitve še bolj intenzivno razvijalo. »Razvejana kolesarska mreža in pogost javni promet pa sta ključnega pomena, da bo parkirišče zaživelo,« je prepričan Zalokar. Ob tem omenja potrebo po dražjih parkirninah v centru mesta, ki sicer uporabnikom niso pogodu, so pa pomemben dejavnik pri odločanju za parkiranje avtomobila na obrobju. Meni, da ima Ljubljana na tem področju dobro delujoč sistem, ki je Kranjčanom lahko zgled, kljub temu da ima v primerjavi z Ljubljano Kranj bistveno slabše obvoznice.