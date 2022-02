Kriminalisti in policisti so prejšnji teden v Kopru izsledili in prijeli italijanskega državljana, za katerim so v njegovi domovini izdali evropski nalog za prijetje in predajo, so potrdili na policiji. Devetinpetdesetletnik bi moral v domovini že prestajati dosmrtno zaporno kazen zaradi umora policista. A ko so po pisanju italijanskih medijev možje v modrem pred dvema tednoma v obmorskem mestecu Passo Oscuro zahodno od Rima potrkali na njegova vrata, saj je kazen po letih pritožb postala pravnomočna, odziva ni bilo. Po potrditvi kazni na italijanskem vrhovnem sodišču se je za njim izgubila vsaka sled. Po poročanju Primorskih novic možakarja ni bilo doma, saj se je že zabaval na slovenski obali. Opit naj bi celo padel v morje, zaradi česar so ga odpeljali v bolnišnico, a so ga iz nje kaj hitro odpustili. Mednarodni nalog za prijetje je italijansko sodišče izdalo pred tednom dni, policisti in kriminalisti pa so moškega že v sredo prijeli v gostinskem lokalu pri Kopru. »Prijetega so k dežurnemu preiskovalnemu sodniku privedli na zaslišanje, on pa je zoper njega odredil pripor. Začeli so se tudi postopki za njegovo izročitev italijanskim pravosodnim organom,« so potrdili na policiji.

Napad iz zasede Italijanski državljan Fabrizio Dante je nekdanji pripadnik neofašistične teroristične skupine Nuclei armati rivoluzionari (NAR). Umor prometnega policista in vodje rimske patrulje Giovannija Di Leonarda je z najmanj tremi sostorilci izvršil že davnega leta 1985. Bilo je 1. maja okoli druge ure ponoči, ko se je Di Leonardo v družbi kolega Pierluigija Turrigianija v okolici Rima peljal po avtocesti. V bližini kraja Castel Madama sta se na avtocesti ustavila pri volkswagnu golfu z dvignjenim pokrovom motorja, ob katerem sta stala moška in jima mahala. Med izstopanjem iz avta sta iz grmovja planila oborožena moška in Di Leonarda ustrelila v prsi, še preden je ta uspel seči po svoji pištoli. Nataknili so jima njune lisice in ju vrgli v obcestni jarek, iz katerega se je Turrigiani rešil, ko je trojica z njunim orožjem in v policijskem avtomobilu s kraja zločina že pobegnila. Za Di Leonarda je bilo prepozno. Nekaj ur kasneje je v bolnišnici umrl, strel pa za Turrigianija ni bil usoden. Skupina NAR je prevzela odgovornost za napad.