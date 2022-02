»Nadzorni svet Kapitalske družbe je danes podprl predloge uprave, ki predstavljajo podlago za uveljavitev predkupne pravice za nakup delnic in terjatev družbe Sava, s strani Slovenskega državnega holdinga ter Kapitalske družbe, v skladu s sprejetimi sklepi Vlade RS,« se glasi sporočilo po seji nadzornikov, ki se je začela že v petek, zaključila pa danes.

Pričakovati je, da bo podobno odločitev za uveljavitev predkupne pravice za Yorkov delež v družbi, ki je prek podjetja Sava Turizem lastnica ali upravljalka pomembnega dela slovenske turistične infrastrukture na ključnih destinacijah na Obali, Bledu in severovzhodu Slovenije, v petek popoldne sprejel še nadzorni svet SDH.

Janša je ob tem opozoril, da Slovenija ne želi biti hotelir. »Že v začetku leta 2020 smo se odločili, da se lastništvo v Savi konsolidira in poišče strateškega lastnika. ki bo v te hotele vlagal,« je dejal. Orban je dodal, da ne gre za zadevo, ki bi se tikala madžarske vlade, pač pa gre za zasebna podjetja. »Slovenska podjetja, ki bi želela vlagati v madžarsko gospodarstvo, so vedno dobrodošla, enako kot tudi podjetja iz drugih, bolj oddaljenih držav,« je dejal.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o dokapitalizaciji SDH za 41,6 milijona evrov, s čimer bo po novem osnovni kapital družbe znašal dobrih 300 milijonov. S tem sklepom je vlada tudi potrdila, da si želi uveljavljati predkupno pravico pri nakupu 43-odstotnega deleža v Save, ki je lastnica Save turizem, in s tem zagotoviti, da bodo številni slovenski hoteli ostali v domačih rokah in ne bodo dobili tujega lastnika. Vlada pri tem tudi zahteva tudi forenzično preiskavo vseh poslov Save v zadnjih 10 letih.

Opozicija pozdravlja zagotovitev sredstev za odkup deleža Save, do podpisa pogodbe ostajajo skeptični

V opozicijskih SD, LMŠ, SAB in Levici pozdravljajo sklep vlade, da bo Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) zagotovila sredstva, ki mu bodo omogočila uveljavljanje predkupne pravice za Yorkov delež v Savi. Zahtevo za sklic izredne seje na to temo pa bodo umaknili, ko bo podana »pisna zaveza« vseh deležnikov, da bo res tako, poudarjajo.

»V opoziciji smo ves čas govorili samo eno, treba je obraniti slovenski strateški interes, potrebno je obraniti in zaščititi slovenski turizem in veseli smo, da smo danes od predsednika vlade prvič slišali, da je temu tako,« je ob tem dejala poslanka SD Meira Hot. Opozorila je še, da je vlada takšno odločitev sprejela šele po »tednih in tednih pozivov, ko smo z vladne strani poslušali izmikanja, manipulacije«.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović pa je ocenil, da današnji sklep pomeni, da so demokratični pritiski na vlado uspeli. Po njegovih besedah do tega ne bi prišlo, če bi vlada sledila svoji strategiji in že lani, ko je imela ponudbo, odkupila Yorkov delež. »So pa špekulirali in po vsej verjetnosti imeli nek skrit namen odprodati Savo Turizem investitorju, za katerega nihče ne ve, kakšne namene je imel,« je še ocenil.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je poudarila, da gre v omenjenem primeru za pomemben segment slovenskega gospodarstva in edinstvene lokacije, ki jih Slovenija ne bi nikoli več mogla dobiti nazaj. »Res pa je, da pogodba še ni podpisana, do volitev je še 62 dni in ves ta čas bo treba biti pozoren in na preži, da nam ta vlada ne bi pripravila še kakšnega takšnega incidenta,« je dejala.

Tudi vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je izpostavil, da je treba počakati, da SDH dejansko uveljavi predkupno pravico. »Pred tem ne bi slavil, ker s to vlado smo navajeni, da se lahko stvari spremenijo čez noč,« je dejal.