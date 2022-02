Milorad Pupovac, predsednik stranke srbske manjšine Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS), ki je koalicijska partnerica HDZ v vladi, je danes sporočil, da je podpredsednik vlade za družbena vprašanja in človekove pravice Milošević premierju Andreju Plenkoviću ponudil svoj odstop.

Za regionalno N1 je Pupovac dejal, da nimajo vseh informacij in da niso imeli sestankov, da pa na podlagi tega, kar vedo, Milošević uživa njihovo polno zaupanje. Po njegovih besedah je odstop ponudil iz moralnega občutka in stališča, da premier, vladajoča večina ter on sam ocenjujejo, kaj je v sedanjih okoliščinah politično najbolje za vlado. Dodal je, da bodo o vsem govorili, ko bo jasno, česa je osumljen in ko bodo videli, kako se razvija celoten postopek, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na vprašanje, ali bo v primeru, da bo premier sprejel odstop Miloševića, položaj podpredsednika vlade ostal SDSS, pa je Pupovac v pogovoru za N1 dejal, da sta prihodnost in delovanje vlade pomembnejša od tega, kdo bo v njej. Predčasnim parlamentarnim volitvam pa ni naklonjen.

Milošević naj bi bil vpleten v afero, zaradi katere so sedaj že bivšega ministra Horvata v soboto pridržali, premier pa ga je nato odstavil s položaja. Horvat je sedaj v zaporu Remetinec v enomesečnem preiskovalnem priporu zaradi možnega vpliva na priče.

Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je sporočil, da je Horvat osumljen zlorabe položaja, ker je kot minister za gospodarstvo novembra in decembra 2018 dodelil nepovratna sredstva v višini 2,6 milijona kun (okoli 345.000 evrov) gospodarskim subjektom, ki niso izpolnjevali kriterijev razpisa.

Sredstva je dodelil gospodarskim subjektom, za katere je imel oseben interes ali pa so to od njega večkrat posredno ali neposredno zahtevali podpredsednik vlade Milošević, državni sekretar na ministrstvu za regionalni razvoj Velimir Žunac, vodja uprave za območja s pomočjo Katica Mišković ter bivši kmetijski minister Tomislav Tolušić, poroča Hina.

Glede navedb o ponujenem odstopu Miloševića so danes v vladi spomnili, da je premier Plenković že povedal, da so mandati vseh ministrov premierju na voljo od prvega dneva, torej tudi v sedanjih okoliščinah. Za Jutarnji list so dodali, da enako velja za Miloševića in ministra za delo Josipa Aladrovića. Ta naj bi sicer bil po neuradnih informacijah vpleten v nezakonito zaposlovanje kot vodja Hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje leta 2018 in ne v afero z nepovratnimi sredstvi.

Hrvaški mediji poročajo o možnosti rekonstrukcije vlade, morda celo večje, kot je potrebna zaradi preiskav proti ministrom. Po poročanju današnjega Jutarnjega lista je to kot možnost navedel neimenovani visoki predstavnik Plenkovićeve HDZ, tega mnenja pa so tudi koalicijski partnerji HDZ. Kot skrajen ukrep, "o katerem je še prezgodaj govoriti," pa je predstavnik HDZ navedel predčasne parlamentarne volitve. O omenjenem naj bi v neuradnih pogovorih govorili visoki predstavniki HDZ z vlado ter koalicijskimi partnerji.

Plenković je po odstavitvi Horvata v soboto sicer zagotovil, da v parlamentu ohranjajo večino in da predčasne volitve niso potrebne.

Prve posvete o novem ministru za prostor, gradbeništvo in državno premoženje po odstavitvi Horvata je pričakovati danes, še navaja časnik.

Dodaja, da bi Horvatu in Miloševiću lahko grozilo od enega do deset let zapora.