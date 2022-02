»Velikokrat slišim komentarje, kaj imaš od tega, kako zmoreš prenašati čustva in težave drugih, kako se ti ljubi … Vsega tega ne bi mogla početi, če v sebi ne bi imela zavesti o kolektivni odgovornosti in ljubezni do tega, kar počnem. V naši družbi je preveč individualnosti in premalo solidarnosti,« pravi Selena Rozman, ki se je Društvu Kameleon Slovenija pridružila aprila 2017, ko so na fakulteto dobili vabilo na izobraževanje za nove prostovoljce, ki bi nudili brezplačno spletno svetovanje posameznikom z duševnimi stiskami.

Od tete Justi do …

»Nedavno sem prišla do spoznanja, da se je moja želja po pomoči ljudem rodila že v času osnovne šole. Ko sem brala revijo Pil, sem vedno najprej prebrala nasvete tete Justi in zraven razmišljala, kako bi na vprašanja, težave in dileme otrok in najstnikov odgovorila jaz. Kasneje v srednji šoli sem si celo ustvarila anonimen elektronski naslov, prek katerega sem si na različnih forumih dopisovala z ljudmi, ki so potrebovali nekoga, ki jih posluša. Takrat je bila zelo popularna stran spovednica.com in bilo mi je všeč, da sem lahko brala zgodbe ljudi, ki so jih pripovedovali brez dlake na jeziku, realistično …« pripoveduje Selena Rozman, ki pravi, da jo danes pri delu še vedno motivirajo iste stvari.

»Zadovoljstvo ljudi, ki jim uspemo pomagati, hvaležne besede, veseli me tudi, da si isto vizijo in poslanstvo delim z ostalimi prostovoljkami in prostovoljci, s katerimi v društvu ustvarjamo to mrežo pomoči. Delovanje v nevladnem sektorju mi predstavlja svobodo pri ustvarjanju, saj lahko ugotavljamo potrebe ljudi na državni ravni brez strogo določenih smernic, krpamo luknje državnega aparata, ki še dandanes ni poskrbel za urejeno področje duševnega zdravja, sodelujemo pri oblikovanju modernega sodelujočega okolja prostovoljcev in samostojnosti pri določevanju aktivnosti.«

V društvu trenutno deluje 22 prostovoljk in prostovoljcev, večinoma študentk, študentov, magistric in magistrov psihologije in biopsihologije, v kratkem se jim bo prek projekta Mavrični kameleon pridružilo še šest novih sodelavk in sodelavcev. »Projekt smo začeli oblikovati lansko leto na pobudo prostovoljcev, ki so ugotovili, da je v državi slabo posrbljeno za duševno zdravje LGBTQ+ skupnosti,« pojasnjuje Selena Rozman.