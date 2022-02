V preiskavi je sodelovalo 48 različnih medijev z vsega sveta, med drugim francoski Le Monde in The Guardian iz Velike Britanije. Novinarji so se z zadevo Suisse Secrets (Skrivnosti Suissa) začeli ukvarjati pred dobrim letom, ko je nemški Suddeutsche Zeitung prejel vrsto dokumentov, ki naj bi nakazovali na nepravilnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

OCCRP je v preiskavi ugotovil, da je banka več desetletij ignorirala bančna pravila in upravljala z računi komitentov, ki so povezani s kriminalom in korupcijo, je zapisal Le Monde. Dokumenti se nanašajo na več kot 18.000 bančnih računov, in sicer od 40. let prejšnjega stoletja pa vse do konca leta 2010.

Kot so izpostavili mediji, gre za največje odtekanje informacij v zgodovini švicarske banke. V Credit Suisse so v nedeljo ostro zavrnili vse očitke in insinuacije.

»Očitki se nanašajo na zgodovino - v nekaterih primerih gre za leto 1940 -, so netočni, neceloviti, temeljijo na informacijah, ki so vzeti iz konteksta. Gre za pristransko interpretacijo poslovanja banke,« so zapisali. Okoli 90 odstotkov spornih računov so pregledali in zaprli ali pa so v procesu zapiranja, so še izpostavili v banki. Ob tem so dodali, da jih je bilo več kot 60 odstotkov zaprtih pred letom 2015.

Glede na ugotovitve OCCRP je bilo na »problematičnih« računih za več kot sedem milijard evrov premoženja. V preiskavi so med drugim sodelovali tudi The New York Times, italijanska La Stampa, kenijski časnik Africa Uncensored in argentinski La Nacion.