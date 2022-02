Potencial mladih je visok. Kljub temu da je participacija mladih na volitvah še vedno razmeroma nizka, smo na zadnjih državnozborskih volitvah videli, da so znotraj skupine mladih ravno najmlajši tisti, ki so volili več kot v preteklih letih. Enak trend zaznavamo na zadnjem referendumu. Hkrati raziskava mladina 2020 zaznava, da se mladi bolj kot pred 10 leti čutijo politično kompetentne, so bolj naklonjeni komuniciranju s politiki in se na splošno bolj zanimajo za politiko.

V kolikor so politični akterji ozkogledni in gledajo le na prihajajoče volitve, smo mladi vsekakor manj zanimivi, saj je volilna baza, denimo starejših, veliko večja. Pa vendar, mladi smo prihodnost – zapomnili si bomo, kdo je na nas pozabil in kdo ne. Po drugi strani so starejši navadno že politično opredeljene osebe, medtem ko se mladi še opredeljujemo. Tako mora tista stranka, ki se v večini osredotoča le na starejše, računati na dolgoročne negativne posledice. Ne pozabimo niti, da reševanje mladinskih problematik ne nagovarja le mladih, ampak tudi druge generacije.

Če govorimo o razumevanju državni sistemov, za izobrazbo mladih ni primerno poskrbljeno. Menimo, da je tovrstno nepoznavanje sistemov prav v interesu politike, ki je do mladih izključevalna. Zato se zavzemamo in podpiramo uvedbo državljanske vzgoje v šolah. Ob tem opozarjamo, da bi moralo biti bistvo državljanske vzgoje opolnomočiti mlade glede tega, kakšne možnosti imajo pri političnem udejstvovanju in na kakšen način lahko aktivno sooblikujejo družbo. Nikakor pa državljanska vzgoja ne bi smela postati nacionalistična vzgoja.

Je pa glavni razlog za neudeležbo na volitvah drugje. Zaupanje v politiko iz dneva v dan pada. Kljub temu, da se statistike razumevanja politike zvišujejo, kar dve tretjini mladih meni, da politiki ne nagovarjajo njihovih interesov. Delež takšnih, ki čutijo, da njihova mnenja niso slišana, se je po raziskavi Mladina 2020 od leta 2010 povečal za 10 odstotkov. Raven zaupanja v politične akterje je izjemno nizka, posledično le še 57,4 odstotka mladih meni, da je demokracija nenadomestljiv sistem.

V kolikor mladi ne bodo mogli aktivno participirati in v kolikor mladi ne bodo slišani znotraj sistemov, bodo svoje delovanje usmerili drugam. Vedno več mladih se namreč strinja s trditvijo, da je za boj proti stvarem, ki so nepravične, izjemoma upravičena uporaba nasilja. To lahko skrbi tako odločevalce kot širšo družbo, predvsem pa kaže na vedno večjo stisko mladih. Vendar pa ne smemo biti črnogledi. Opažamo namreč, da se vse več mladih vključuje v civilno družbo, tudi v mladinske organizacije, prav tako so vse bolj angažirani pri podpisovanju peticij in se udeležujejo protestov.

Na prvem mestu je bivanjska tematika. Stanovanjski problem se je razširil izven največjih slovenskih mest in prizadel že skoraj vsa manjša središča v Sloveniji. Cene nepremičnin se vrtoglavo višajo. Tako je v Trebnjem, Tolminu, Ravnah na Koroškem ... V kolikor si ne želimo dodatne centralizacije, na žalost ne bo dovolj reševanje stanovanjske problematike zgolj v večjih mestih, kot na primer v Ljubljani, Mariboru in Kopru. V Sloveniji smo brez resne politike na področju bivanja že od tako imenovanega Jazbinškovega zakona, ko se je denacionaliziralo družbena stanovanja. V Mladinskem svetu Slovenije se veselimo, da po letih opozarjanja tudi ta tematika prihaja v besednjak političnih strank, vendar je nujno, da se ukrepe zastavi strateško in izvede hitro, saj izgubljamo generacije mladih, ki ne morejo izkoristiti svojega potenciala. Za to mora država rezervirati tudi delež proračunskih sredstev, vsaj 0,5 odstotka BDP letno.

Enaka težava se pojavlja pri študentih v študentskih domovih. Študentje si lahko študentske domove pravzaprav lastijo, saj jih v večini financirajo sami preko koncesijske dajatve iz študentskega dela, to je približno 2,5 milijona evrov letno. Tudi za gradnjo študentskih domov bi potrebovali proračunska sredstva, da bi nato posledično študentje sprostili trg nepremičnin, ki bi lahko bil namenjen dolgoročnemu najemu mladih, ki vstopajo v samostojnost.

Naslednja ključna problematika je duševno zdravje mladih. Že pred epidemijo je po raziskavi Mladina 2020 kar 30 odstotkov mladih menilo, da je osamljenost zanje velik problem. Ta odstotek se je med letoma 2000 in 2010 povečal za več kot trikrat. Kar 36 odstotkov mladih večkrat na teden čuti stres, ta odstotek se je od leta 2010 podvojil. To so podatki, ki so se zbirali pred epidemijo, zato poudarjamo, da po koncu epidemije problematika duševnega zdravja mladih ne bo izginila.

Mladi danes občutijo veliko več pritiska, kot pred 10 leti. Pričakuje se, da se hitro odselijo od doma, nabirajo mednarodne izkušnje, čim hitreje doštudirajo, se udejstvujejo v družbenih dejavnostih, nabirajo delovne izkušnje in tako dalje. Poleg tega dodaten pritisk izvaja tudi privzgojen pretiran individualizem. Duševne stiske mladih so torej posledica zanemarjanja mladinskih politik v Sloveniji.

Mladinski svet Slovenije že leta opozarja, da je nujna ureditev psihološke in psihoterapevtske zakonodaje, ki je trenutno neobstoječa. Zadnje omogoča razcvet nereguliranih samoplačniških storitev, ki pa niso zagotovilo strokovne podpore. Ob tako akutni problematiki duševnega zdravja mladih je neurejena zakonodaja pravzaprav nedopustna.

Mlade se prav tako v večini prepušča na nemilost trga dela. Kljub rahlemu padcu je Slovenija še vedno v vrhu prekarnih zaposlitev. Kljub koncu gospodarske krize, ki je bila v polnem zagonu leta 2010, danes mladi občutijo več strahu pred izgubo zaposlitve. Kljub obrabljeni frazi, da si mladi ne želijo stalnih zaposlitev in da radi delajo kot samozaposleni, je odločno padel odstotek mladih, ki si želijo biti samozaposleni. Povprečni delež začasno zaposlenih mladih v EU je nekaj več kot 44 odstotkov, pri nas pa že več kot 61 odstotkov.

Edini relevanten vir so statistike iz zadnjih volitev. Mladi namreč nismo homogena družbena skupina, kot bi jo radi nekateri videli. Tudi svoje težave rešujemo na različne načine. Res pa je, da na preteklih volitvah nismo opazili, da bi se stranke dovolj zavzele za mlade. Upamo, da bo v prihodnjem obdobju drugače.

Tu ni enoznačnega odgovora. Morda, saj smo glede nekaterih tem mladi bolj ali manj enotni. Na teh področjih bi se morda taka stranka lahko dodatno zavzemala za reševanje mladinskih politik. Takšna problematika je denimo stanovanjska politika. Vseeno menimo, da mladi v večini nismo homogena skupina, zato je bistveno, da se za reševanje mladinske problematike zavzemajo tisti, ki se uvrstijo v državni zbor.