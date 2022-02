Avstralija je ob izbruhu koronavirusa marca 2020 zaprla svoje meje z nekaj izjemami za vse, razen za državljane in stalne prebivalce. Lani so oblasti že začele s postopnim odpiranjem mej. Tako so bili mednarodni študenti, osebe z delovnimi vizumi in popotniki z nahrbtniki postopoma sprejeti nazaj.

»Čakanja je konec,« je v nedeljo na mednarodnem letališču v Melbournu novinarjem sporočil predsednik vlade Scott Morrison in s tem najavil sproščanje ukrepov za danes. Morrison je še pozval turiste, da pripravijo kovčke in doživijo eno največjih doživetij prav v Avstraliji.

Avstralske zvezne države in ozemlja imajo različne karantenske zahteve in omejitve za mednarodne prihode, za katere je Morrison ob prvi napovedi ponovnega odprtja v začetku februarja dejal, da bodo ostale v veljavi.