Bela hiša je sporočila, da ZDA ostajajo zavezane diplomaciji in Blinken se bo v naslednjih dneh v Evropi srečal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, če Rusija vmes ne napade Ukrajine. Predvidoma bo srečanje v četrtek.

»Predsednik Biden je načeloma privolil v srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potem, ko se bosta srečala Blinken in Lavrov. Vedno smo pripravljeni za diplomacijo. Pripravljeni smo tudi na hitre in resne posledice, če bo Rusija izbrala vojno. Trenutno kaže, da Rusija nadaljuje priprave na skorajšnji napad na Ukrajino,« je sporočila Bela hiša.

Biden je v nedeljo sklical sejo Sveta za nacionalno varnost, na katerem so razpravljali o ukrajinski krizi, vendar Bela hiša ni sporočila podrobnosti. Predstavniki vlade pa so po ameriških televizijah vztrajali, da je Rusija že sprejela odločitev za napad na Ukrajino.

Biden zaradi razmer v Rusiji in Ukrajini ostal v Beli hiši

Biden bi moral po prvotnem načrtu v nedeljo domov v Wilmington, kjer bi preživel tudi današnji nacionalni praznik dan predsednika. Vendar so pot v nedeljo popoldne preklicali, Biden pa je ostal v Beli hiši, kjer je med drugim opravil telefonski pogovor s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Blinken je v nedeljo v pogovoru za televizijo CNN povedal, da verjamejo, da je ruski predsednik Vladimir Putin že sprejel odločitev za napad. »Vendar pa dokler se tanki ne bodo začeli valiti in letala leteti, bomo izkoristili vsako priložnost in vsako minuto, ki nam je na razpolago, da predsednika Putina prepričamo naj ne napade,« je dejal Blinken.

Biden je že v petek dejal, da je prepričan, da je Putin že sprejel odločitev za napad in izjavo utemeljil z obveščevalnimi podatki.

Televizija CNN in drugi ameriški mediji so v nedeljo poročali, da so ruski poveljniki na terenu dobili ukaz za napad že prejšnji teden. Pri tem se mediji sklicujejo na neimenovane obveščevalne vire, ki pa dodajajo, da morda gre za načrtno dezinformacijo za vnašanje zmede pri zahodnih zaveznikih.

Večina članov Bidnovega sveta za nacionalno varnost je bila konec prejšnjega tedna na varnostni konferenci v Münchnu. Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v nedeljo medijem prav tako zatrdila, da je Putin že sprejel odločitev za napad.

Blinken je že v petek povedal, da je zadnje zaostrovanje razmer na vzhodu Ukrajine del scenarija ustvarjanja lažnih provokacij, na katere bo potem Rusija odgovorila z napadom na Ukrajino. V nedeljo pa je za televizijo NBC povedal, da je ponovno pozval ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova na pogovor pod pogojem, da Rusija do takrat ne napade Ukrajine.

Na terenu so sicer pro-ruski separatisti na vzhodu Ukrajine v nedeljo nadaljevali z bombardiranjem položajev ukrajinskih enot, ki so pod ukazom, da na bombardiranje ne odgovarjajo.

Ameriško veleposlaništvo v Moskvi je vsem Američanom v Rusiji izdalo opozorilo, naj bodo zelo previdni in si naredijo načrt evakuacije, ki ne bo odvisen od pomoči ameriške vlade.