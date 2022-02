S slavnostnim zaprtjem, na katerem je slovensko zastavo nosila smučarska tekačica Anita Klemenčič, so se končale 24. zimske olimpijske igre v Pekingu, prvem mestu, ki je gostilo letne (2008) in zimske igre. Na njih je nastopilo 3000 športnikov iz 91 držav, ki so se merili za kolajne v 109 disciplinah v 15 športnih panogah. Spominjali se jih bomo kot drugih zapored, po Tokiu 2021, ki jih je prizadel koronavirus. Zaradi okužb so manjkali številni favoriti za kolajne. Na slavnostnem zaprtju je predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach olimpijske igre označil za izjemne in v luči koronavirusa varne. Športnike je povabil k vnovičnemu snidenju čez štiri leta v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

Peking 2022 bo po uspešnosti za večno zapisan z zlatimi črkami v zgodovini slovenskega športa. Zanj sta zaslužna smučarska skakalka Urša Bogataj in mešana skakalna ekipa, ki sta osvojili zlati kolajni, prvi po doslej edinih zimskih Tine Maze z iger pred osmimi leti v Sočiju. Po številu sedmih osvojenih kolajn je bila slovenska reprezentanca, ki so jo predstavljali športniki zgolj z ene nacionalne panožne zveze (Smučarske zveze Slovenije), druga najuspešnejša doslej.

Slovenci v igri za kolajne v petih panogah, uspešni v treh

Slovenija je bila v Pekingu v igri za osvojitev olimpijskega odličja v petih panogah. Vsaj enega je dosegla v treh, in sicer v smučarskih skokih, deskanju na snegu in alpskem smučanju. V smučarskem teku in biatlonu, kjer se Anamarija Lampič in Jakov Fak nista prebila v odločilne boje, pa je ostala brez kolajne. Slovenija je bila hit prvenstva v smučarskih skokih, kjer je bila s štirimi kolajnami (poleg dveh zlatih še srebrna moške ekipe in bronasta Nike Križnar) najboljša med vsemi reprezentancami. Z dvema v paralelnem veleslalomu (podprvak Tim Mastnak in bronasta Gloria Kotnik) so bili slovenski deskarji za Avstrijo drugi najuspešnejši na igrah, medtem ko je bila z veleslalomskim srebrom Žana Kranjca Slovenija v alpskem smučanju osma med desetimi dobitnicami olimpijskih kolajn.

Za največje pozitivno presenečenje je v slovenski olimpijski reprezentanci z bronasto kolajno poskrbela Gloria Kotnik. Izkušena deskarka je sicer tekmovala na svojih četrtih igrah, a se še nikoli doslej na tekmah svetovnega pokala (tekmovala je na 137) ni uvrstila na zmagovalni oder. Poleg tega sploh ni imela izpolnjene norme za nastop na igrah, povabilo pa je po vrnitvi po številnih zdravstvenih težavah in premoru zaradi materinstva prejela naknadno. V kategorijo pozitivnih presenečenj sodi še peto mesto alpske smučarke Andreje Slokar na slalomu, ko je kolajno zgrešila za desetinko sekunde. Drugi slovenski dobitniki kolajn so sodili v ožji krog favoritov v svojih disciplinah. Najbolj boleč spomin so slovenskim ljubiteljem športa igre v Pekingu prizadejale ob četrtem mestu skakalca Petra Prevca na srednji skakalnici, ko je za bronasto olimpijsko kolajno Poljaka Dawida Kubackega zaostal za pičle pol točke.