Domžale še naprej grenijo življenje moštvom, ki so v slovenski nogometni ligi uvrščena pod vrhom ali so na njem. To zadnje za zdaj še naprej velja za Koper, ki so ga Domžalčani včeraj premagali z 2:0 in tako po Olimpijinem zbrali še drugi velik skalp v nekaj dneh. A Koprčani so zapravili lepo priložnost, da bi danes v miru spremljali zadnjo tekmo 22. kroga med Radomljami in Mariborom. Vijolični se lahko namreč z zmago zavihtijo na vrh, blizu katerega je po zmagi v Sežani znova tudi Olimpija.

Spodrsljaja Kopra so se razveselili tudi pri Olimpiji. Daleč od tega, da bi njeno gostovanje v Sežani sicer prineslo kakšno spektakularno predstavo, a za razliko od nekaterih prejšnjih tekem so Ljubljančani vsaj prikazali nekaj več kombinatorike v napadu in tudi željo po več zadetkih, kar jim je naposled prineslo zmago prav na način, ki smo ga omenili zgoraj – spektakularen, z golom po neposrednem strelu iz kota. A gostje so bili tokrat v kontinuirane napade tudi prisiljeni. Sežanci so namreč po tem, ko so v uvodu uporabili taktiko, ljubo trenerju Olimpije Dinu Skendru, in na svoji polovici bolj kot ne le čakali, kaj bo storil nasprotnik, povedli – ob neodločni ljubljanski obrambi je zadel Ovsenek. Do odmora bi lahko Olimpija izenačila preko Prtajina, ki je veliko poskušal in bil najživahnejši igralec gostov, a v zaključkih nespreten, najlepšo priložnost pa je zapravil Ziljkić v 44. minuti, česar pa na drugi strani v sodnikovem podaljšku ni kaznoval Monjac. Drugi polčas je nato vendarle prinesel solidno predstavo Olimpije, verjetno njenih najboljših 45 minut v spomladanskem delu. Po uvodnem pritisku je najprej z glavo končno zadel Prtajin, a je sodnik Kajtazović gol zaradi domnevnega prekrška v napadu razveljavil. Isti igralec pa je nato v 70. minuti, ko se je po strelu Nukića žoga odbila od dveh vratnic, to nesebično prepustil bolje postavljenemu Aldairju, ki je izenačil le pet minut po vstopu v igro. Da je Skender z menjavami zadel v polno, je kmalu za tem poskrbel še Kvesić. V 86. minuti je izvajal kot, žoga pa je preletela vse igralce in zadela oddaljenejšo vratnico, od katere se je odbila v mrežo. Redko videni gol, ki je bil prvi neposreden iz kota Olimpije po davnem letu 1994, ko ga je v Velenju dosegel Džoni Novak (vir OptaŽabar). »Treba je na glas poudariti: ti fantje so v desetih dneh odigrali štiri izredno težke tekme. In trikrat zmagali. Zdaj končno prihajamo v ritem celotne lige in prepričan sem, da bomo iz tekme v tekme boljši in boljši,« je bil zadovoljen Dino Skender .

Kopru je šlo proti Domžalam narobe vse. Začeli so sicer dokaj solidno, a bili neučinkoviti, nato pa niso bili več na svoji standardni ravni zadnjih tekem – do včeraj niso izgubili na šestih zaporednih tekmah, nazadnje pa 1. novembra proti Mariboru. Najprej jih je presekal Husmani z golom v 33. minuti, isti igralec je nato zadel še v 55. minuti, od slabega na slabše pa je šlo gostiteljem še zavoljo dveh prejetih rdečih kartonov, s čimer so upi na preobrat dokončno usahnili. »Želeli smo napadati in se ne ukvarjati s težavami Kopra. Pokazali smo veliko želje, po golu pa smo držali stvari pod nadzorom, se ubranili, ko je bilo treba, in tekmeca prisilili v dva rdeča kartona,« je bil zadovoljen trener Domžal Dejan Djuranović .

Celje v negativni seriji

Že v soboto je na prvi tekmi 22. kroga Bravo suvereno prišel do zmage proti Celju, ki po številnih kadrovskih rošadah še kar ne najde poti iz krize. Po sicer odločnem začetku jih je že do 21. minute z dvema goloma presekal Bajde, za 3:0 pa je v drugem polčasu, ko so bili gostje sicer spet precej aktivni, zadel še Maružin. Celjani so tako brez zmage ostali še na sedmi zaporedni tekmi, njihovo zadnjo pa gre iskati kar v zadnji oktobrski dan. »Zavedamo se, da je pred nami še ogromno dela. Ekipa je praktično nova, kadrovali smo še pred nekaj dnevi, zato vse skupaj začenjamo od začetka. Vedeli smo, da ne bo lahko. Fantje na treningih kažejo maksimalno pripravljenost in s tem sem zelo zadovoljen, to pa moramo znati pokazati tudi na tekmah,« se je po tekmi tolažil trener Celja Simon Rožman. Medtem je bil njegov kolega na klopi Brava Dejan Grabić razumljivo boljše volje: »Ko smo našli odgovor na pritisk Celjanov, smo zadihali, potem je bilo boljše. Uvedli smo nekaj sprememb, sploh kar se tiče branjenja. Braniti se želimo visoko in to početi večji del tekme in tokrat je bilo to točno tisto, kar si želimo.«

Najmanj razburljiva tekma je bila v Kidričevem, kjer se je na tekmi Aluminija in Mure vse zares omembe vrednega zgodilo do desete minute. Takrat je po posredovanju VAR sodnik Jug zaradi igre z roko dosodil enajstmetrovko za goste, ki jo je v zadetek spremenil Bobičanec. »Sodniška odločitev je zame zelo čudna. Žoga je našega igralca slučajno zadela v roko, tekma je šla proti neodločenemu izidu, bili smo kompaktni in igrali dobro,« je po tekmi povedal trener Aluminija Oskar Drobne. Trener Mure Damir Čantala, ki je vknjižil prvo zmago na klopi Murskosobočanov, se z njim ni strinjal: »Težka tekma. Želeli smo si še drugega zadetka, nadzirali smo potek, se pa pri tako tesnem izidu hitro zgodi kaj, kar vse skupaj postavi na glavo.«