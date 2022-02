Referendum o delavskih pravicah

Ko je vlada Janeza Janše ekskluzivno dogovarjanje z zdravniki za višje plače vzpostavila kot enega od prioritetnih ciljev pred koncem svojega oblastnega lomastenja po državi, se je v preostalih sindikalnih sektorjih hipoma porodil revolt. Sindikalni voditelji so napovedali stavke in hude zaostritve pogajanj. Vladne poteze rušijo enoten plačni sistem in občutljiva ravnotežja, ki opredeljujejo ceno dela, je bilo slišati. Na vseh koncih se je ponovno odprla debata o minimalni plači. Zahteva, da je osnovna plača najmanj minimalna plača, postaja vse bolj realna, je temelje pretresla prva dama slovenskega delavskega boja Lidija Jerkič. Nobenega dvoma ni, da se bo sprožil plaz sindikalnega boja, je bila še udarna vodja sindikata kovinske in elektroindustrije ter mogočne Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. »Pričakujemo višje uvrstitve vseh delovnih mest v plačne razrede v enaki višini, kot jo je vlada ponudila zdravnikom,« je dodal predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek. »Saj poznamo načelo deli in vladaj. Čas je, da strnemo vrste,« je k uporu pozval generalni sekretar Sindikata tekstilne in usnjarskopredelovalne industrije Stupis Anton Rozman. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je medtem že snoval stavko in jo minuli teden tudi udejanjil.