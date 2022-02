Čeprav so košarkarska pokalna tekmovanja po Evropi polna presenečenj, kar v izjavah pred tekmami pogosto poudarjajo tudi glavni akterji, se je letošnje v Sloveniji odvijalo po pričakovanjih. Oba polfinalna obračuna sta dobila favorita, tudi v finalu je Cedevita Olimpija v skladu z napovedmi opravila s sicer bojevitim Heliosom. Domžalčani so dokazali, da imajo v letošnji sezoni kakovostno zasedbo s pravo kemijo, zato lahko optimistično zrejo v zaključek 2. lige ABA in državno prvenstvo, Ljubljančani pa, da se njihova forma vzpenja in da imajo v drugem delu sezone še vedno možnost uresničiti visoko zastavljene cilje.

Olimpija je pred reprezentančnim premorom močno dvignila formo, predvsem napadalno se ji je povsem odprlo, a vse bolje deluje tudi obramba, ki pa je na trenutke še preveč porozna. V preostalem delu sezone Ljubljančane čakajo še izjemno zahtevni preizkusi, saj vodstvo kluba kljub številnim spodrsljajem v letošnji sezoni ambicij ni zmanjšalo niti za milimeter. »Reprezentanti gremo iz rudnika v rudnik. Ko igramo za Olimpijo, se od nas pričakujejo le zmage, nič drugače pa ni, ko oblečemo reprezentančni dres. Vsako tekmo smo na preizkušnji, vsak poraz se nam močno pozna. Predvsem psihično te izčrpa, ko veš, da si praktično pred vsako tekmo favorit in je treba braniti zmago. Iz izkušenj pa vam povem, da je precej težje braniti kot napadati. Vsekakor to ne sme izpasti kot pritoževanje. Košarka je naša ljubezen, trenutna situacija pa takšna, o kateri sanja marsikateri posameznik,« razmišlja Murić.

Po zgrešenem kadrovanju v poletnih mesecih je vodstvo Cedevite Olimpije napake popravilo s korekcijami med sezono. Zoran Dragić, Alen Omić in Yogi Ferrell so se izkazali za zadetke v polno, saj so hitro postali nosilci igre. Ferrell je sicer na trenutke še vedno sebičen, a premore ogromno kakovosti, s katero lahko v igri ena na ena stre vsakega nasprotnika. Omić je pod obroč prinesel čvrstost in dobro voljo v slačilnico. Dragić pa je neusahljiv vir energije in igra košarko na pravi način, posledično zato bolje deluje celotna ekipa. »Dragić in Omić sta povsem spremenila vzdušje v ekipi. Saj tudi Ferrell, a Zokija in Alena že dobro poznamo in sta se nemudoma vklopila v moštvo. Dragić je vnesel neverjetno energijo, povsod na igrišču ga je dovolj. Včasih še preveč (smeh). Je izjemno koristen igralec, kar dokazuje že celotno kariero. Zelo sem vesel, da se je končno odločil za prihod v Olimpijo in upam, da ta 'klapa' ostane v klubu čim dlje, saj je zdaj na igrišču povsem drugačna energija. To smo iskali vsa ta leta in upam, da bo trajalo,« je s potekom dogodkov zadovoljen Edo Murić , ki je bil sicer najkoristnejši igralec zaključnega turnirja na Kodeljevem.

Zdaj vedo, kdo je Helios

V finalnem obračunu so imeli sicer Ljubljančani predvsem v prvem polčasu precej dela s Heliosom, ki je na koncu na glavni odmor celo odšel s točko naskoka, a so nato v drugem polčasu stvari postavili na svoje mesto. Dober odpor Heliosa trenerja Olimpije Jurice Golemca ni presenetil. Celo vesel je, da se je tekma odvijala, kot se je. »Igralci, ki niso vedeli, kdo je Helios, zdaj vedo. Začeli smo odlično in vse zadevali, zato so nekateri hitro mislili, da bomo do konca le še odštevali minute. Helios je predobra ekipa, da bi si dovolil kaj podobnega. Všeč mi je, da zdaj vsi vemo, kako kakovosten je Helios in kaj nas čaka v slovenski ligi, ko se ji bomo priključili.«

Golemac je ob polčasu svojim igralcem še enkrat položil na dušo, da brez prave obrambe ne bo uspeha in da se bodo v primeru izmenjave košev znašli v tesni končnici, v kateri lahko ostanejo tudi brez lovorike. »Na srečo imam na voljo izkušene igralce, ki so takoj razumeli moje sporočilo. Ravno obramba je bila na koncu tista, ki nam je prinesla uspeh.« Golemac se je kot trener tretjič veselil slovenskega pokala. Se mu je zaradi osvojene lovorike od srca odvalil kamen? »To ni moja prva pokalna lovorika. Osvajal sem jih kot igralec in trener. Pritisk je prisoten, a iskreno o njem ne razmišljam. Zavedam se, da vsak poraz pri Olimpiji pomeni katastrofo, zato poskušamo z igralci narediti vse, da bi jih bilo čim manj.«