So ključnega pomena, saj želimo biti na področju elektrifikacije med vodilnimi. Naša zgodba traja že več kot deset let, zdaj pa predstavljamo novo generacijo električnih avtomobilov na novi platformi. Do predvidoma leta 2030 bodo vsi naši avtomobili električno gnani. Smo pa šele na začetku električne zgodbe.

Hibridi so kot nalašč za obdobje tranzicije. Do leta 2025 bo polovica naših vozil elektrificiranih. Smo srečni, da lahko ponujamo različne tehnologije. Toda (priključni) hibridi naj bi po letu 2030 iz naše ponudbe izginili.

Stanje se izboljšuje. Vse več je podjetij, ki ogromno vlagajo v polnilnice. Je pa res, da v tem trenutku ne vemo, ali bo polnilnic dovolj. Tudi zato so hibridi in priključni hibridi odlična rešitev. Če se bo leta 2030 zgodilo, da popolna elektrifikacija ne bo mogoča, ker polnilnih mest ne bo dovolj, bomo s hibridno tehnologijo nadaljevali.

Vsaki stranki namestimo električno polnilnico doma, če si tega želi. Prav tako bomo ponudili kartico, s katero je mogoče polnjenje na različnih polnilnih mestih po vsej Evropi. Naše naložbe gredo v to smer.

Fluence je bil naš prvi električni avto, ki smo ga na nekaterih trgih prodajali kar dolgo, na korejskem na primer. Seveda so limuzine že same po sebi na nekaterih trgih manj priljubljene, zato smo namesto fluenca predstavili manjšega zoe, ki sodi v bolje prodajani segment. Pri fluence ni šlo nič narobe, šlo je zgolj za evolucijo.

Potencialni kupci si želijo predvsem velik doseg in krajši čas polnjenja. Platforma nam omogoča razvoj tudi večjih avtomobilov, katerih doseg se bo približal 600 kilometrom.

Seveda bo za to potreben čas. Sprva bodo klasični motorji še del ponudbe hibridov, toda električni avti bodo nekoč prevladali, tudi zato, ker bodo občutno cenejši, kot so danes. Kdaj se bo to zgodilo, leta 2030, 2035, 2040? Tega ne vemo, toda električni avti so prihodnost, o tem ni dvoma. maš