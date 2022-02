Trije fantje in eno dekle, stari od 25 do 30 let, na sodišču v Varaždinu niso priznali krivde za uboj 35-letnega profesorja angleščine in filozofije Nina Čengića. Tožilstvo jim očita, da so ga 29. maja lani okoli 4.30 zjutraj pred klubom Kulturana v Varaždinu sprva boksali in brcali, nato pa ga mlatili še z lesenimi palicami in kolesarsko verigo s ključavnico. Tudi po glavi. Ko so se utrudili, so ga v mlaki krvi pustili ležati na asfaltu. Reševalcev niso poklicali. Profesor je zaradi hudih poškodb še isti dan v bolnišnici umrl. Četverica v torek krivde za očitan uboj ni priznala.

Prvoobtoženi, 30-letni Ivor Vujasinović, drugoobtožena, 25-letna Asja Gorski, njen 20-letni brat Ivan Gorski ter 27-letni Dominik Žnidarić Živka so se po navedbah tožilstva tiste usodne noči na profesorja Nina spravili v sostorilstvu, načrtno in iz maščevanja. Zameril naj bi se jim, ker je zaradi kršenja epidemioloških ukrepov v klubu, v katerem so se zabavali, poklical policiste. Ti so okoli 4. ure zjutraj prišli tja, trkali na vrata, a ker niso imeli utemeljenega razloga za (nasilni) vstop v prostore, so se po pol ure vrnili na postajo.

Nino Čengić je pred klubom ostal. In takrat se je zanj začel pekel. Prvi ga je udaril najstarejši Ivor, podrl ga je na tla in ga brcal, pretepu so se nato pridružili še drugi, po navedbah hrvaških medijev piše v obtožnici. Asja naj bi že tako poškodovanemu profesorju, ki je nemočen ležal na tleh, zadala vsaj šest udarcev z verižno ključavnico za kolo. Umirili so se šele, ko se je profesor na tleh nehal premikati. Uničili naj bi mu osebno izkaznico, vzeli ključe, razbili mobilni telefon ter ga po koncu napada pokrili s kartonom in smetmi. Potem so, ne da bi poklicali reševalce, odšli. Na robu smrti so Čengića našli šele okoli 6. ure zjutraj, odpeljali so ga v bolnišnico, ga operirali, a so bile poškodbe glave prehude. Zvečer tistega dne je umrl. Usodna je bila možganska krvavitev.