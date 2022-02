Prebivalci območja od Škofljice do Kočevja oziroma do mejnega prehoda Petrina so po dolgih letih obljub o boljših cestnih povezavah, obvoznicah, rekonstrukcijah cest zdaj dočakali novo obljubo, tokrat o enotni cesti, ki je še bližje željam večine občin. Prenovljeni koncept 3. a razvojne osi prinaša v večjem delu novogradnje, deloma tudi rekonstrukcije obstoječih cest, predvsem pa celovito, enotno cestno rešitev, pravi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič.

»Po starem konceptu bi šlo bolj ali manj za posamezne obvoznice in krpanje lukenj. Zveznosti med posameznimi odseki ne bi bilo,« je dejal na predstavitvi novega koncepta v Kočevju, ki so se je udeležili župani širšega območja, gospodarstveniki in druga zainteresirana javnost.

Nova cesta se tako obeta mimo Škofljice, Lavrice, Pijave Gorice, nato sledi (izmenjujoč) tretji pas do Turjaka. Tik pred Turjakom se prične spet nova trasa z viaduktom, cesta se nato nadaljuje po gozdu mimo Rašice, Malih in Velikih Lašč, nato se priključi obstoječi prometnici, ki jo bodo temeljito prenovili. Pri Žlebiču spet sledi nova trasa, vključno z viaduktom, nato poteka mimo Ribnice in Kočevja, v Livoldu pa se priključi na obstoječo pot. Preostali odsek do Petrine bodo temeljito prenovili.

Iz Kočevja do Ljubljane naj bi po novi cesti prispeli v 40 minutah, iz Ribnice do Ljubljane v pol ure. »Nov koncept je drzen, zastavljen velikopotezno, vendar je realen. Hkrati smo upoštevali racionalnost gradnje. Odseke, kjer je mogoče izkoristiti obstoječo infrastrukturo in ki bodo hkrati omogočali končni celostni učinek, smo uporabili. Kjer pa je potreba po novi trasi, bomo pač gradili novo,« je povedal Mihelič.

Nova cesta do leta 2034?

Zaradi različne zrelosti projekta in lažje izvedljivosti bo gradnja potekala fazno. Največ časa bodo terjali tisti odseki, kjer je potrebna še umestitev v prostor. Pri tem Mihelič izpostavlja zlasti novogradnje na območju Rašice, Malih in Velikih Lašč, Ribnice in Sodražice, pa tudi navezovalno cesto Škofljica–Lavrica ter obvoznico Pijava Gorica. »Prostorsko umeščaje traja približno sedem let, sledi še nekaj let za pripravo dokumentacije in gradnjo. Tako ocenjujem, da naj bi bila do leta 2034 končana tudi tista za zdaj najbolj oddaljena faza,« je dejal Mihelič.

Drugi odseki so bližje realizaciji. Tako so za dele, kjer ni potrebno prostorsko umeščanje, že pričeli pripravo dokumentacije in postopek izbire izvajalca. Najbližje realizaciji so tretji pas od Pijave Gorice proti Turjaku, kjer naj bi dela pričeli še letos. Prav tako naj bi letos začeli graditi 20 do 25 milijonov evrov vreden podvoz pod železniško progo na Škofljici, dela naj bi trajala dve leti.