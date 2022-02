Ukvarjanje s športom je zdravo za telo in dušo. Če boste povprašali Slovence, kateri športi so jim najljubši za rekreacijo, bo večina navedla nogomet, košarko, kolesarjenje, tek, tenis in smučanje. Dva izmed naštetih šestih po enkrat na teden prakticiramo tudi sami. Seveda je (zdravih) rekreativnih športov še veliko več, tudi takih, ki ne navdušujejo množic. Potapljanje z bombo na primer. Z razlogom: v Sloveniji zanj ni ustreznih razmer, saj podvodni svet ni ravno navdušujoč. To prevedeno tudi pomeni, da je treba sesti na letalo, če se želiš potapljati v okolju, kjer je rib in koral vseh barv in velikosti v izobilju. Zato so naša najbolj priljubljena destinacija že 26 let Maldivi.

Akvarij. To je prva beseda, ki najbolje opiše potapljanje v Indijskem oceanu. Tišina pa je druga beseda, ki potapljanje prav tako uteleša. Dejansko si pod vodo spočiješ možgane, ker ni fizično zahtevno, pa je primerno tudi za nekoliko starejše zemljane. A slogan Prisluhnimo tišini ne velja zgolj za potapljanje. Dejansko je sopomenka električnih avtomobilov. Kakšna pa je izkušnja vožnje v tišini, je odvisno predvsem od tega, kako zelo dobro (ali slabo) so opravili delo razvojniki. »Vse potrebno imamo v malem prstu,« se hvalijo Renaultovi. Izkušenj jim namreč ne manjka. Če zavrtimo čas nazaj, se dobro spomnimo leta 2011, ko smo njihov prvi serijski električni avto, ki je slišal na ime fluence Z. E., vozili po portugalskih cestah. Čeprav so za limuzino srednjega razreda imeli v Evropi visokoleteče načrte, je projekt le tri leta pozneje neslavno propadel in so ga v tovarni v Turčiji nehali izdelovati. Bil je pač pred časom. Za električno gnanega megana, ki uradno sliši na ime E-tech electric, časovnica ne bi mogla biti boljša. Električni avtomobili so (bližnja) prihodnost, pa če jim to priznavamo ali ne, saj zgolj bencinsko ali dizelsko gnanih čez nekaj let ne bo več v ponudbi. Zato se moramo nanje hočeš nočeš začeti privajati že danes.

A pozor: če doma ali v službi nimate možnosti polnjenja, se boste znašli v precejšnji zagati, saj bo v bližnji prihodnosti, kakor kaže, javnih polnilnic premalo. Da bi to zagato omilili, so se Francozi odločili, da potencialnim kupcem ponudijo bateriji z zmogljivostjo 40 oziroma 60 kilovatnih ur. Prva omogoča doseg 300, druga 470 kilometrov. Kako blizu realnosti sta številki, smo preverjali na španskih cestah, tako ovinkastih kot tudi avtocesti, na katerih smo prevozili dobrih 200 kilometrov. Pri močnejši bateriji se je realno doseg gibal okoli 350 kilometrov, šibkejša za testiranje ni bila na voljo. A seveda ni skrivnost, da če boste vozili nadvse športno in odločno pritiskali stopalko za plin, za nameček pa se bo temperatura približala ledišču, se bo tudi doseg občutno zmanjšal. Da ne boste pozneje rekli, da na to niste bili opozorjeni.

Ker vožnja z električnim meganom, ki ponuja več prostora kot klasični (prtljažnik pogoltne od 440 do 1332 litrov, na zadnji klopi zlahka sedi tudi odrasli zemljan), zna v marsikom prebuditi športnost in željo, da se po žilah začne izdatneje pretakati adrenalin. Le poglejte ga, tega 4,2 metra dolgega korenjaka, mar ni lepo oblikovan? S prstom zato vsi kažejo nanj, na najbolj odgovornega. Ime mu je Laurens van den Acker in je zadnjih 13 let šef Renaultovega oblikovanja, te dni pa ga upravičeno razganja od ponosa. A lepo oblikovani renaulti so zadnja leta pravilo in ne izjema: 218 iskrivih konjičkov, ki se skrivajo pod motornim pokrovom in komaj čakajo, da jih poženete v dir, je razlog, da se utegnete za volanskim obročem počutiti kot v kakšnem športniku. Pospešek do stotice v 7,4 sekunde je za navadni električni avto spodobna številka. Seveda pa še zdaleč ni nujno, da se v vas prebudi dirkaška nrav. Zato je lahko del megana tudi motor s precej znosnejšimi 130 konjički, da boste lahko vozili občutno bolj civilizirano in tudi varno. Manj zmogljivemu motorju je namenjena manjša baterija, bolj zmogljivemu večja. Pozneje bodo na voljo tudi druge kombinacije. Z napotkom: dokupite 22-kilovatno polnilnico za dom. Ta omogoča, da se baterija v treh urah napolni 80-odstotno, na manj zmogljivi 7,4-kilovatni pa v šestih do devetih urah v celoti. Če boste na poti, vam svetujemo uporabo Googlove aplikacije zemljevidi, ki vas vodi do polnilne postaje, lahko pa tudi načrtuje celotno pot, se pravi postanke in polnjenje, pri čemer vam pokaže moč polnjenja in ceno.

Je bolje biti pameten ali lep? V primeru električnega megana velja oboje, pamet pa dokazuje s 26 pomagali tako na področju vožnje, parkiranja kot tudi varnosti. Je namreč kot zlata ribica, ki izpolnjuje lastnikove želje. Aktivni tempomat, ki prepoznava omejitve in prilagaja hitrost skozi ovinke ali krožišča? Seveda ga premore. Kamere s 360-stopinjskim tridimenzionalnim prikazom bližnje okolice? Ima jih. Samodejno parkiranje? Prav tako da. Nekaj posebnega je tudi vzvratno ogledalo s kamero, ki vozniku zagotavlja temeljit in neoviran pogled. Smo vas vsaj malce nakurili? Prednaročila bodo začeli sprejemati maja, prve dobave bodo sledile septembra. Za šibkejšega megana electric bo treba odšteti najmanj 33.990 evrov oziroma ob financiranju 299 evrov na mesec, za močnejšega pa najmanj 41.990 evrov oziroma 339 evrov na mesec. Subvencija Eko sklada ni vključena. Izkušnja vožnje sicer ni enaka kot pri potapljanju, a nam je tišina vendarle spočila možgane.