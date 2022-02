Avtomobilom znamke Mercedes večkrat delamo krivico, še več, krivico delamo vsej znamki. Pravzaprav smo jo znova storili ravnokar – v prejšnji povedi. Namreč, ime znamke in imena njihovih avtomobilov niso le Mercedes, temveč Mercedes-Benz. Ogromno ljudi tako uporablja le okrajšavo polnega imena, ki ga enakopravno sestavlja tudi priimek Carla Benza, izumitelja avtomobila z motorjem z notranjim zgorevanjem. Pri čemer pridemo do motorjev, ki naj bi v kratkem povsem zamenjali omenjene – električnih. V tem primeru so se pri Mercedes-Benzu odločili umakniti besedo Benz in družino svojih električnih avtomobilov poimenovali Mercedes-EQ. In prvi tak avtomobil, ki se mu je medtem že pridružilo nekaj drugih in se mu jih bo v kratkem še več, je bil tokratni testnež – mercedes-EQ EQC.

EQC je električni športni terenec, ki meri v dolžino dokaj zajetnih 4,76 metra, kar mu omogoča, da je izjemno prostoren in ima več kot solidnih 500 litrov prtljažniške prostornine, ko se usedete za volan, pa vas pričaka znano Mercedesovo delovno okolje. Ne najnovejše, saj imajo kasneje predstavljeni drugačne, a z nekaterimi spremembami in dodatki vseeno dovolj spremenjeno, da boste tudi po tej plati vedeli, da sedite v električnem avtomobilu. Prav tako so na pričakovano visoki ravni vsi materiali in vrhunska ergonomija; tudi upravljanje nastavitev oziroma preklapljanje med meniji s pomočjo drsne ploščice na sredini armaturke ali s stikali in drsnikoma na volanskem obroču je priročno in se ga uporabnik hitro navadi, vseeno pa še vedno ne tako enostavno, kot bi bilo (in je pri mercedesovih avtomobilih včasih bilo) z vrtljivim gumbom.

Če bi nekomu zavezali oči in ga posadili v ta avto, bi seveda to, da sedi v električnem, dokončno občutil med vožnjo. Ta je v EQC skrajno udobna in prijetna za potnike ter v skoraj vseh pogledih zadovoljujoča za širok spekter voznikovih želja. Če omenimo, da mu dva električna motorja omogočata štirikolesni pogon in sistemsko moč kar 300 kilovatov (408 konjev), smo že povedali veliko, še več, če dodamo, da je sistemski navor kar 760 Nm in da vse skupaj temu avtomobilu, ki tehta skoraj poltretjo tono, omogoča pospešek z mesta do stotice v vsega 5,1 sekunde. Da, občutkov pri pospeških, ki ga pričarajo tovrstni električni avtomobili, ga podobno močni običajni pač ne zmorejo, prav tako ne tako gladke tihe vožnje. Ob tem so pri Mercedesu odlično dodelali različne vozne programe, saj se menjava med »športnim« ali »komfortnim« in še kakšnim resnično takoj občuti. Od načina vaše vožnje pa bo nato odvisen podatek, ki večino pri električnih avtomobilih še vedno najbolj zanima.

To pa je seveda doseg. Baterije neto kapacitete 80 kWh bi ne glede na omenjeno težo in velikost avtomobila pri nas morale zadostovati za mirno vožnjo vsaj recimo od prestolnice do Obale. In to dejansko tudi zagotovijo, a bolj kot ne »zgolj« to. Na avtocesti se namreč pri EQC vsaka malce hitrejša vožnja (pod kar štejemo najvišjo po omejitvah) zares konkretno pozna. Če boste vozili pod 120 kilometri na uro, bo doseg zlahka nekaj (deset) kilometrov daljši, če boste s tem avtomobilom vozili po mestu in okolici, pa sploh. Tedaj (ob izključno takšnih vožnjah) boste lahko s povsem napolnjenimi baterijami prevozili tudi okrog 400 kilometrov (če le ne boste imeli pretežke noge), sami pa smo na testu v mešanem ciklu s povsem »normalno« vožnjo in brez varčevanja s klimatsko napravo ali podobnim prevozili dobrih 350 kilometrov. Kar je realen približen doseg tega avtomobila v mešanem ciklu – na avtocesti pa torej nekaj deset kilometrov manj in v mestu nekaj deset več.

Tako kot od sodobnega električnega avtomobila pričakujemo, EQC omogoča več možnosti polnjenja, na hitri polnilnici smo mu v pol ure, ko je bila baterija skoraj prazna, zagotovili za okrog 260 kilometrov dosega. Opremljenosti avtomobila ne moremo očitati kaj posebnega, je pa tako kot vselej pri premijskih znamkah marsikaj na voljo tudi za doplačilo. Kar že tako visoko ceno 72.900 evrov hitro približa skoraj nelogičnim številkam.