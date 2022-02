Ampak slovenska birokracija in tudi sodstvo se tu ne vdajata zlahka: kakšnega lažjega od takih primerov smo sicer v zadnjih letih celo že pripeljali do rešitve, še več pa jih že leta prelagajo po uradniških predalih in ne naredijo ničesar. Bolj razumevajoča je bila tu policija, ki jim je hitreje izdajala vsaj začasne »dovolitve zadrževanja« – toda brez dovoljenja za prebivanje, ki bi ga morala izdati upravna enota, takega človeka, če ni več sposoben skrbeti sam zase, niti v noben socialni zavod ni mogoče namestiti.

Kako bi bilo vse te sramote možno odpraviti? Jasno, kako: s spremembo izbrisanim nenaklonjene zakonodaje – z veljavnostjo za nazaj. To ustava seveda dopušča – toda misliti, da bi bila sploh kakšna politika pri nas pripravljena in tudi sposobna to res narediti, je popolna iluzija. Zato sam svojo energijo, kolikor je še imam, raje uporabljam za pomoč v zadnjih redkih postopkih, ki še vedno potekajo v okvirih sedanje, v marsičem protiustavne, ponekod pa celo slaboumne zakonodaje. Zadnje upanje: da vsaj v teh zadnjih primerih ne bi pri zadnji presoji teh škandaloznih protiustavnosti še ustavno sodišče omadeževalo svojega ugleda, ki si ga je pri tej zadevi doslej pridobilo. Sobotna priloga Dela