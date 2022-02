Ruski oblikovalec in ilustrator s spletnim psevdonimom Ilja Stallone je navdušil s serijo logotipov, ki si jih je zamislil, kot da so bili ustvarjeni v srednjem veku. Rezultat je vizualno privlačen in, kar je še bolj zanimivo, komercialno zelo uspešen.

Osemindvajsetletni Ilja, doma iz Sankt Peterburga, je zaposlen v podjetju, ki se ukvarja s kriptovalutami. Kot je povedal za portal Russia Beyond, je med potovanjem po Belorusiji dobil navdih za serijo srednjeveških logotipov. »Obiskal sem gradova Mir in Nesviž. Navdahnila me je kombinacija okolice in aktivnosti, ki so potekale v gradovih,« je povedal Ilja Stallone. Ko je umetnik začel projekt, ni pričakoval, da bo v Rusiji in po svetu postal tako prepoznan. Priljubljenost svojih stvaritev pojasnjuje z originalnostjo vsebine in privlačnostjo, ki jo današnji ljudje čutijo do srednjega veka.

Logotipi blagovnih znamk hitro postali viralni

»Srednji vek je vrhunska romanca. Imamo hrabre viteze in prelepe princese, ogromne gradove in domišljave kralje. Ljudje imajo do tega obdobja različen odnos; takrat so se dogajale tudi grozne stvari, a prav zaradi takih dogodkov in trenutkov je srednji vek edinstven in zanimiv čas,« je razmišljal umetnik, ki se pri raziskovanju srednjeveških tem ni omejil samo na zgodovinsko predstavo, ampak vključuje tudi duhovito plat tega obdobja. »Ljudje na srednji vek gledajo skozi dve perspektivi; skozi zgodovinsko komponento in s humorističnega vidika. Slike iz tistega obdobja so na neki način smešne, saj takrat recimo ni bilo pojma perspektive, in če ste želeli prikazati delfina, ste pač narisali ogromno ribo. Zaradi teh slikovitih prikazov je nastalo ogromno memov, s katerimi se danes lahko mnogi poistovetijo.« Tako so viralni postali logotipi Pume, Playboya, Lacosta, Instagrama, Microsofta Windows, Burger Kinga, Audija, Youtuba in drugih. Umetnik svoja dela objavlja na svojem profilu na instagramu.

»Če sem iskren, nisem pričakoval, da bo moja srednjeveška kolekcija postala tako priljubljena, prav gotovo pa ne, da bo postala znana v drugih državah in bodo o njej pisali mediji. Rekel bi, da imajo ljudje radi vsebino, ki je prej niso imeli možnosti videti. Če temu dodate še malo humorja v kombinaciji z nekim dobro znanim elementom (v mojem primeru so to logotipi), dobite recept za nekaj, kar bo vsem všeč,« je še povedal ruski umetnik, ki ne skriva ambicij, da si v prihodnje želi sodelovati tudi z mednarodnimi partnerji. vl