»Letošnjo ligo prvakinj smo začele z nepričakovanim porazom proti Sävehofu (28:29, op. p.), kar nam je v veliki meri prekrižalo načrte za nadaljevanje. Toda na srečo smo prišle do priložnosti za popravni izpit, na katerem bo ključ do uspeha igra v obrambi,« je pred današnjim povratnim dvobojem v Stožicah napovedala domača igralka, 24-letna Mariborčanka Tjaša Stanko, ki je bila najboljša strelka Krima proti Švedinjam tako na gostovanju (sedem golov) septembra lani kot v Ljubljani (osem). V svoji napovedi je obakrat zadela v polno: krimovke so odlično opravile popravni izpit in v obrambi povsem uničile Skandinavke, ki so v vsakem polčasu dosegle le po devet golov.

Za dvakratne prvakinje Evrope (2001, 2003) je bil izračun jasen: za šesto mesto, ki je še kot zadnje peljalo v osmino finala, so potrebovale vsaj remi (ob morebitnem porazu bi bilo zanje konec letošnje evropske sezone), gostje pa nujno zmago. Toda 13-kratne švedske prvakinje (imajo le štiri tujke – tri Danke in eno Nizozemko) so se enakovredno upirale le do tretjega zaporednega izenačenje pri 3:3, potem pa je začel neusmiljeno mleti Krimov rokometni stroj. V vratih je – tudi zaradi odlične igre soigralk v obrambi – blestela Brazilka Barbara Arenhart (14 obramb), v napadu, v katerem se je med strelke vpisalo kar deset od skupno 14 igralk v polju, so izstopale Tjaša Stanko, Katarina Krpež Šlezak (6) in Alja Varagić (5).

Gostiteljice so odlično ustavile Jamino Roberts, motor ekipe in prvo Sävehofovo strelko med evropsko elito. Leva zunanja igralka in reprezentantka Švedske je na prejšnjih 13 tekmah skupaj dosegla kar 85 golov (povprečno več kot 6,5 na tekmo), na prvi tekmi jih je Krimu nasula kar deset, danes pa le dva. Kakovostna razlika med ekipama se je seveda hitro pokazala tudi na semaforju: po desetih minutah drugega polčasa je bilo že 20:12, prva desetica je padla v 48. minuti (25:15), rekordna razlika pa je znašala neverjetnih 15 golov (32:17 v predzadnji minuti).

»Bila sem zelo živčna, težko je bilo spremljati tekmo s klopi. A igralke so se držale vseh dogovorov, sklenjenih pred tekmo. Naša zmaga je sicer precej visoka, toda povsem zaslužena,« je ocenila Krimova trenerka Nataša Derepasko. Z razpletom je bila zadovoljna tudi 32-letna francoska reprezentantka Allison Pineau, ki je v Ljubljano drugič prišla pred začetkom letošnje sezone, pred tem pa je Krimov dres nosila že leta 2014: »Dosedanja sezona je prinesla številne vzpone in padce. Za slabši začetek je krivo tudi dejstvo, da nas nekaj igralk poleti ni bilo na pripravah v Ljubljani. Tudi tokratna tekma ni bila enostavna, a izkoristile smo izkušnje iz preteklih tekem in nismo dopustile, da bi nas tekmice znova premagale. V skupini bi lahko bile višje, a najpomembneje je, da smo napredovale.«

V dodatnih bojih ekip iz skupin A in B po navzkrižnem sistemu, uvrščenih od drugega do šestega mesta, se bo Krim za četrtfinale pomeril z madžarskim Ferencvarošem. Ta je v skupini A osvojil tretje mesto z 19 točkami, tekmi bosta 26. ali 27. marca v Sloveniji in 2. ali 3. aprila na Madžarskem.