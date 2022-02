Zaključna slovesnost 24. zimskih olimpijskih iger pod naslovom 'En svet, ena družina' se je začela s spustom velike snežinke nad stadion Ptičje gnezdo, okoli nje se je nato izrisal kitajski vozel, ki simbolizira povezanost Kitajske s svetom. Vrhunec je bilo vkorakanje športnikov vseh 91 držav udeleženk iger na stadion, slovensko zastavo je nosila smučarska tekačica Anita Klemenčič.

Športniki so se sredi stadiona zbrali pred tribunami, na katerih je bilo zaradi pandemije covida-19 lahko le omejeno število gledalcev. Med njimi je bil tako kot že na otvoritvi pred dobrima dvema tednoma kitajski predsednik Xi Jinping, so se pa zaradi obtožb Kitajske o kršenju človekovih pravic za diplomatski bojkot odločile številne zahodne države.

Pripravili so pregled nekaterih najbolj vznemirljivih trenutkov preteklih 16 dni olimpijskih tekmovanj, se zahvalili prostovoljcem ter podelili že zadnje komplete medalj. Skupaj je v Pekingu medalje osvojilo 29 držav, med njimi Slovenija sedem.

Spustili so olimpijsko zastavo ter jo predali županoma severnoitalijanskih mest Milano in Cortina d'Ampezzo, Giuseppeju Sali in Gianpietru Ghedini. Bach je dejal, da so bile igre izjemne, prizorišča veličastna, organizacija pa odlična. »Z resnično izjemnimi zimskimi olimpijskimi igrami Peking 2022 pozdravljamo Kitajsko kot državo zimskih športov,« je dejal.

V Pekingu se sicer še ne poslavljajo povsem od športnikov. Od 4. do 13. marca se bodo namreč v mestu merili še športniki invalidi na paraolimpijskih igrah.