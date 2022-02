»Svojo zadnjo sezono v ligi NBA bom odigral skupaj s sinom. Ne glede na to, v kateri ekipi bo Bronny, bom tudi sam tam igral. Naredil bom vse, kar je treba, da bova zaigrala skupaj. Denar ne bo problem,« je dejal James.

Zdaj 17-letni Bronny James je trenutno v srednji šoli in igra košarko v šoli Sierra Canyon v Kaliforniji. Po predpisih lige NBA lahko igralci preidejo v profesionalno ligo šele eno leto po končani srednji šoli.

V skladu s tem bi lahko Bronny James v svoje prvo leto v ligi NBA vstopil v sezoni 2024/25. Takrat bo njegov zvezdniški oče LeBron James dopolnil 40 let.

Zdajšnja pogodba z jezerniki mu velja do konca naslednje sezone, nato pa bo James prost igralec na trgu.

Se bo to zgodilo v Clevelandu?

Na vprašanje o možnosti, da bi se še enkrat vrnil v Cleveland, svoj matični klub, je odgovoril, da »vrata niso zaprta«.

»Ne rečem, da se bom vrnil in igral za Cavs ... Ne vem. Ne vem, kaj mi bo prinesla prihodnost,« je bil nejasen o morebitni vrnitvi v ekipo Cleveland Cavaliers, za katero je odigral prvih sedem sezon v ligi, preden je odšel v Miami. Z vročico je osvojil svoja prva dva naslova v ligi NBA, nato pa se je leta 2014 vrnil v Cleveland za nadaljnja štiri leta in klubu leta 2016 pomagal do prvega naslova sploh.

Od leta 2018 nosi dres LA Lakers, s katerimi je leta 2020 osvojil svoj četrti šampionski prstan.