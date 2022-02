Med potjo z odprtega morja v pristanišče je reševalna ekipa na krmi močno zdelanega italijanskega trajekta Euroferry Olympia naletela na enega od dvanajstih pogrešanih potnikov. Bil je živ. Na posnetku grške televizije se je videlo, kako se možakar s trajekta po lestvi spušča na vlačilec. Po poročanju lokalnih medijev je 21-letnik reševalcem večkrat ponovil: »Povejte mi, da sem živ!« Njegova »čudežna« rešitev, kakor so jo označili grški mediji, je vlila novo upanje za ostale pogrešane.

A veselje ni dolgo trajalo. V enem od tovornjakov na trajektu, ki so jih ognjeni zublji povsem uničili, so namreč našli zoglenelo truplo. Več deset gasilcem se je danes zjutraj uspelo vkrcati na plovilo, potem ko pred tem zaradi visokih temperatur - te so na zunanji strani ladje dosegale 600 stopinj Celzija - to ni bilo mogoče. Na plovilu so odkrili prvo žrtev. Deset oseb je še vedno pogrešanih.