Nevihta Eunice je prinesla vetrove z močjo do 200 kilometrov na uro. Večina smrti je tako posledica padlih dreves.

Na Nizozemskem so umrle štiri osebe, na Poljskem prav tako štiri. O treh mrtvih poročajo iz Anglije, še po dva sta umrla v Nemčiji in Belgiji. Na Irskem je ugasnilo eno življenje.

S severa Francije poročajo o okoli 30 ranjenih v prometnih nesrečah, povezanih z nevihto.

Nevihta je povzročila številne motnje v prometu, med drugim so odpovedani hitri vlaki v Belgiji, Franciji in v Veliki Britaniji. Nemški železniški operater Deutsche Bahn poroča o več kot 1000 kilometrih poškodovanih prog. Ustavljeni so tudi trajekti v Rokavskem prelivu, odpovedanih je bilo na stotine letov, vključno s tistimi na letališčih Heathrow in Schiphol.

Na Poljskem je bilo v soboto popoldan brez elektrike še vedno milijon gospodinjstev. Na tisoče domov je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa brez elektrike tudi v Veliki Britaniji, kjer težave zaradi nevihte pričakujejo tudi v prihodnjih dneh.