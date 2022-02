Ponoči bo precej jasno, proti jutru pa bo oblačnost naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo pooblačilo, že dopoldne bo ponekod na zahodu rahlo deževalo. Popoldne bo pas padavin od severa prešel vso Slovenijo, lahko bo tudi zagrmelo. Meja sneženja se bo na jugu spustila do okoli 500 metrov nad morjem. Zjutraj in dopoldne bo pihal jugozahodnik, popoldne pa bo zapihal severni do severovzhodni veter. Sredi dneva bodo temperature od 6 do 13 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severa ohladilo.

Obeti: V torek bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije nekaj megle. Čez dan bo pihal okrepljen veter severnih smeri. Tudi v sredo bo povečini sončno, še bo pihal severni do severozahodni veter.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je pomaknila nad osrednji Balkan. Za njo se nad Alpe od zahoda prehodno širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo delno zjasnilo, največ sonca bo v krajih zahodno od nas. Dopoldne bo v Kvarnerju pihala šibka burja. V ponedeljek se bo pooblačilo, ob prehodu hladne fronte bo predvsem popoldne tudi deževalo. Sprva bo pihal jugozahodni veter, popoldne pa bo zapihal veter severnih smeri.

Biovreme: V nedeljo zjutraj bo vremenska obremenitev prehodno popustila, a se bo zvečer znova pričela krepiti. V ponedeljek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Priporočamo večjo previdnost, dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil. Zvečer bo obremenitev popustila.