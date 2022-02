Skoraj dve uri sta se po telefonu pogovarjala francoski predsednik Emmanuel Macron in ruski predsednik Vladimir Putin. Potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozval k vnovični prekinitvi spopadov ob donbaški razmejitveni črti, kjer se je v minulih dneh obstreljevanje močno okrepilo, sta se Macron in Putin dogovorila, da bosta storila vse za diplomatsko rešitev krize. Iskanje diplomatskega dogovora naj bi se v prihodnjih dneh okrepilo.

Tak dogovor sta sprejela, čeprav sta se razlikovala v oceni, kdo je odgovoren za vnovično okrepitev obstreljevanja v Donbasu – Putin je odgovornost pripisoval Ukrajini, Macron pa proruskim separatistom. Jutri naj bi se predstavniki Rusije in Ukrajine sešli s predstavniki Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi na tristranskih pogovorih. V Kremlju so po pogovoru sicer sporočili, da sta se predsednika zavzela tudi za nadaljevanje normandijskega formata pogovorov (Ukrajina, Rusija, Nemčija in Francija) za uresničevanje mirovnih dogovorov iz Minska. Ti so se doslej letos na ravni političnih direktorjev zunanjih ministrstev omenjenih štirih držav odvili dvakrat, zdaj pa sta se Putin in Macron strinjala, da se nadaljujejo na isti ravni in tudi povzdignejo na raven zunanjih ministrov.

Rusko-beloruske vojaške vaje podaljšane

To niso edini diplomatski koraki, ki jih je pričakovati v prihodnjih dneh. Po telefonu se bosta pogovarjala tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov in njegov francoski kolega Jean-Yves Le Drian, ta teden pa naj bi se v Evropi ponovno srečala tudi Lavrov in ameriški zunanji minister Antony Blinken. Kdaj in kje bo srečanje, iz Moskve in Washingtona še niso sporočili. Medtem ko je Blinken ocenjeval, da je invazija Rusije še vedno grozeča nevarnost, je dodal, da diplomacija ne bo mirovala do zadnjega trenutka. »Dokler se ne bodo premikali tanki, letala pa letela, bomo uporabili vse možnosti in vsako razpoložljivo minuto, da bi diplomacija predsednika Putina odvrnila od nadaljevanja,« je dejal Blinken. Dodal je, da je srečanje z Lavrovom ta teden še vedno načrtovano, na vnovične pogovore s predsednikom Putinom v kakršnem koli formatu in kadar koli pa je po Blinknovih besedah pripravljen tudi ameriški predsednik Joe Biden.

Napetosti se v minulih dneh niso okrepile le zaradi povečanih kršitev dogovora o prekinitvi spopadov v Donbasu, temveč tudi zaradi rusko-beloruskih vaj, ki bi se sicer morale končati danes. Toda vaje, v katerih naj bi sodelovalo okrog 30.000 ruskih vojakov, so zdaj podaljšali. Medtem ko razlogov za podaljšanje vojaških vaj v Kremlju niso pojasnjevali, so jih v Minsku opisali kot odgovor na eskalacijo razmer na vzhodu Ukrajine. Beloruski obrambni minister Viktor Krenin je dejal, da želijo z njimi zagotoviti »primeren odziv in deeskalacijo vojaških priprav ljudi slabih želja v bližini naših skupnih meja«. Potekajoče vojaške vaje so bile tudi predmet pogovora med Macronom in Putinom, ruski predsednik pa naj bi po francoskih navedbah Macronu zagotovil, da se bodo vojaki umaknili, ko bodo vaje končane.