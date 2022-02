Slovenski zvezdnik je sicer skupaj zapisal dve podaji, saj je prispeval tudi pri izenačujočem zadetku za 1:1 v prvi tretjini. Oba gola z njegovo pomočjo je dosegel Adrian Kempe.

Moštvo iz mesta angelov je sicer večino gostovanja lovilo domačine. Po uvodnem zadetku Antona Stralmana v prvi tretjini je Arizona v drugi prišla do dveh zadetkov za vodstvo s 3:1. Uspešna sta bila Lawson Crouse in Clayton Keller.

Priključek za preobrat Los Angelesa je še dobro minuto pred zadnjo tretjino z golom dosegel Drew Doughty. V zadnji tretjini pa so kralji s tremi zadetki od 7. do 11. minute prevzeli nadzor. Poleg Kempeja je svoj drugi zadetek dosegel tudi Doughty, izenačujočega za 3:3 pa je prispeval Trevor Moore.

Kralji so se s šesto zmago na zadnjih desetih tekmah prebili na osmo mesto zahodne konference z izkupičkom 26 zmag in 17 porazov ter sedmih odigranih podaljškov. Trenutno so pri 59 točkah, 17 za vodilnim moštvom lige Coloradu. Za Kopitarja in soigralce je zdaj na vrsti še ena tekma proti Arizoni, ki bo v noči iz srede na četrtek.