Johaugova je že okoli devetega kilometra razbila manjšo vodilno skupino in v nadaljevanju tlakovala pot do zanesljive zmage v vetrovnih in hladnih vremenskih razmerah. Edina težava danes za 33-letnico je bilo razgrniti norveško zastavo na stadionu, preden je po uri, 24 minutah in 54 sekundah prečkala cilj.

Digginsova je bronu s sprinta dodala še srebro, tako da ima zdaj celoten komplet olimpijskih medalj, potem ko je leta 2018 v ekipnem sprintu osvojila zlato medaljo.

Niskanenova, bronasta že na 10 km, je v cilju zaostala 2:33,3 minute za zmagovalko, kar je zadoščalo za tretje mesto, medtem ko je Švedinja Jonna Sundling zaostala še dve sekundi več za nehvaležno četrto mesto.

Johaugova, ki je igre v Južni Koreji izpustila zaradi dopinške kazni, je v Pekingu osvojila tudi zlato v skiatlonu in na 10 km, z ZOI pa ima tudi zlato s štafeto iz leta 2010 ter srebro s 30 km in bron z 10 km iz leta 2014. Pred dnevi je napovedala, da bo tekaški maraton njena zadnja olimpijska tekma.

Slovenki v ozadju

Na tekmi, ki se je zaradi vremenskih razmer začela prej, kot je bilo načrtovano, sta slovenski tekačici končali v ozadju.

Neža Žerjav je zaostala 17:20,2 minute, kar je zadoščalo za 53. mesto, Anita Klemenčič pa je v cilj prišla 21:43,6 minute za zmagovalko, kar ji je prineslo 59. mesto med 60 tekmovalkami v cilju.

»Zagotovo je bila to najtežja preizkušnja v moji karieri. Že tako je sama tekma zahtevna, potem pa še te razmere. Nisem še tekla v tovrstnih razmerah,« je dejala Klemenčičeva, potem ko se je tako kot preostale tekmovalke spopadala s temperaturami do -15 stopinj Celzija in z zelo močnim vetrom, ki je "rezal v kosti".

»Zdi se mi, da je bilo že s starta zame prehitro oziroma sem sama prehitro zastavila tek. Potem sem imela krizo že v prvem krogu, posledično sem ostala zadaj in nisem mogla teči s skupino. Nato sem se celotno tekmo sama borila z vetrom in odštevala kilometre. Ne vem ... Sem pa prišla do cilja,« je dejala 26-letna tekačica, ki je vseeno na najdaljši preizkušnji pretekla več kilometrov kot v soboto moški. Ti so imeli skrajšano tekmo, odtekli pa so 28,4 km.

»Včeraj so moškim skrajšali tekmo, danes nam samo prestavili. Resda je zdaj začel pihati še hujši veter, tako da dobro, da so prestavili. Govora je bilo, da bodo tudi nam skrajšali preizkušnjo, ampak je niso. Lahko pa rečem, da sem pretekla več kot moški,« je še dejala edina Slovenka, ki je prišla v mešano cono olimpijskega prizorišča. Neže Žerjav tja ni bilo.

Misli je za konec strnil tudi glavni trener Nejc Brodar. Tudi sam ni mogel mimo razmer in odločitve vodstva tekmovanja. »Razmere so bile ekstremne, preseneča me, da niso dekletom skrajšali preizkušnje, kot so jo včeraj fantom. Samo prestavili so start in povsem vseeno je, ali tekmuješ ob 11. uri ali ob enih popoldne, razmere so bile zelo težke. Sicer težke za vse, ampak če si malo slabši, na koncu v teh razmerah močno plačaš davek,« je začel Brodar.

Napovedal je sicer, da bi bil zadovoljen z uvrstitvama okoli 40. mesta, a njegovima varovankama to ni uspelo. Je bil pa svojevrsten izziv končati preizkušnjo, ne da bi ju tokrat prepričljivo najboljša Johaugova ujela za en krog.

Na letošnjih olimpijskih igrah je Brodar pričakoval medaljo, tudi javnost je bila prepričana, da sta oba sprinta priložnost za žlahtno odličje, a se ni izšlo. Tudi zaradi težav z boleznijo Eve Urevc ter materialom oziroma mažo na posamičnem sprintu.

»Z zadnjih dveh velikih tekem smo se vrnili z medaljo. Tudi tukaj smo imeli visoke cilje, a nam jih zaradi takšnih in drugačnih okoliščin ni uspelo uresničiti. Ko ne izpolniš ciljev, ne moreš biti zadovoljen,« je še dodal in se ozrl v bližnjo prihodnost.

»Imamo tekmovalce, ki jih imamo. Že nazadnje sem dejal, da bi si želel nekoliko širšo ekipo, da bi imeli tekmovalci konkurenco na treningu. Treba je stvari prespati, narediti analize ter se po koncu sezone dogovoriti, kako naprej. Dejstvo pa je, da nas čaka še zadnja perioda tekmovanj v Skandinaviji, z mislimi smo že tam,« je še ocenil Brodar.