Avstrijci so postali olimpijski prvaki na ekipni tekmi v alpskem smučanju. Na zmagoviti poti so v četrtfinalu s 3:1 premagali Slovence, ki so po zmagi v osmini finala nad Kanadčani zasedli sedmo mesto. Slovenija je dosegla šele drugo zmago v zgodovini ekipnih tekem, potem ko je bila na svetovnem prvenstvu leta 2013 v Schladmingu boljša od Norveške. Srebrno olimpijsko kolajno so v Pekingu osvojili Nemci, bronasto pa Norvežani, ki so bili v malem finalu boljši od ZDA.

Slovenija je premagala Kanado zaradi boljšega časa, potem ko je bil rezultat po štirih dvobojih izenačen. Točko sta Sloveniji priborila Andreja Slokar in Miha Hrobat, tekmecem pa sta priznala premoč Ana Bucik in Žan Kranjec. Proti Avstriji je bil po zaostanku z 0:3 uspešen Žan Kranjec, medtem ko je Ano Bucik v ekipi zamenjala Tina Robnik.

»V dvoboju s Kanado nas je rešil Hrobat, ki je nenadejano zmagal, v drugem pa je Andreja Slokar žal naredila napako. Deset dni so dekleta čakala na to ekipno tekmo, vzdušje je bilo kljub temu zelo dobro. Ponosen sem, da je ta peterica stopila skupaj v sicer posamičnem športu. Tudi kolajno bi lahko osvojili, a bi se moralo Kranjcu in Slokarjevi vse 'poklopiti',« je slovenski nastop za STA ocenil Klemen Bergant, vodja moških tehničnih disciplin.

Bergant je pojasnil tudi zaplet, ki se je zgodil v soboto, ko je bila najprej predvidena ekipna tekma. Zaradi premočnega vetra so jo preložili, s tem pa so se morali v številnih ekipah posvetiti tudi prestavitvam poletov, saj so imeli številni predvideno pot v domovine že danes. Poleg tega so v soboto spremenili tudi določilo, kdo naj bi dobil medalje po tekmovanju. »Mednarodni olimpijski komite se je odločil, da dobijo kolajno na ekipni tekmi le tisti, ki bodo odpeljali vsaj eno vožnjo. Ne predstavljam si, da bi se to zgodilo denimo v nogometu ali košarki, da kolajne ne bi dobil član reprezentance, četudi ne bi igral niti minute. To je povzročilo veliko nejevoljne in kritik v vseh ekipah. Danes pred tekmo pa so povedali, da bodo kolajne dobili vsi, ki so na startni listi. Res nepotreben zaplet,« je pojasnil Bergant.

Omenimo še, da je Johannes Strolz edini alpski smučar, ki je v Pekingu osvojil tri kolajne, dve zlati in eno srebrno. Zanimivo pa je, da je Strolz zlato kolajno v ekipni tekmi prejel kljub temu, da je izgubil vse tri dvoboje, tako proti Sloveniji, Norveški kot Nemčiji. Avstrija je bila hkrati edina država, ki je bila v osmini finala prosta, saj je tekmovalo 15 reprezentanc. Poleg Strolza so za Avstrijo tekmovali še Stefan Brennsteiner, Katharina Liensberger in Kathrin Truppe.