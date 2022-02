V sobotnem finalu Eme 2022 v organizaciji nacionalne televizije je največ glasov petih žirij in največ telefonskih glasov poslušalcev dobila skupina LPS (Last Pizza Slice, Zadnji kos pice). Če smo natančni, so skladbo z naslovom Disko na prvo mesto postavili gledalci, če bi vprašali strokovne žirije, je bila malo boljša popevka Mim pravil, ki so jo zaigrali Batista Cadillac. A skupno so bili boljši LPS. Največja favorita, fanta s skupnim imenom BQL, sta bila tretja, a sta po točkah zelo zaostala za prvima dvema. Med dvanajstimi nastopajočimi ni bilo ravno veliko znanih izvajalcev, še najbolj so poslušalci poznali Guštija, ki se je skupaj s pevko Leyre uvrstil v sredino nastopajočih. Treba je še povedati, da so nastopajoče za Emo 2022 izbrali s posebnimi predtekmovanji in da je bilo ravno zaradi tega na odru veliko mladih izvajalcev.

Nismo natančno preverjali, a najmlajša je bila mariborska pevka Stela Sofia, naslednji pa so že zmagovalci LPS. Njihova basistka jih ima 17, fantje so stari 18 in 19 let. LPS so nastali konec leta 2018 na celjski Gimnaziji center in so menda navdušeni oboževalci Evrovizije. Njihova skladba Disko, ki jo bo Slovenija poslala v Torino, je spevna popevka z osnovami ne pretrdega funka in z enim najboljših besedil, ki smo jih v soboto slišali: »Bila sva v disku/ko je LPS igral/Fičo spet je nekaj bliskal/Žvižej solo je zasral.« Člani mlade ekipe so bili po finalni prireditvi, ki sta jo vodila Melani Mekicar in Bojan Cvjetićanin, navdušeni in očitno presenečeni nad zmago, presenečena pa je bila tudi slovenska glasbena javnost. Nepričakovana zmaga, bi lahko rekli, kaj bodo rekli izbirčni in mnogokrat politično motivirani evropski glasovalci, pa bomo videli maja.

Povsod po Evropi intenzivno potekajo predtekmovanja za evrosong v Torinu. Tudi na Hrvaškem so izbirali v soboto. Na prireditvi Dora v Opatiji je zmagala Mia Dimšić z zelo solidno skladbo z angleškim besedilom in naslovom Guilty Pleasure. Srbija bo svojo popevko izbirala 5. marca, od nekdanjih republik pa sta že izbrali Severna Makedonija, ki jo bo zastopala Andrea s pesmijo Circles, ter Črna gora, kjer so se odločili, da gre v Torino Vladana, ki poje popevko z naslovom Breathe. Naj ob koncu še dodamo, da je imela Slovenija doslej največ uspeha še v času Jugoslavije, leta 1966, ko je Berta Ambrož zapela skladbo Brez besed in v Luksemburgu končala na sedmem mestu. V času Slovenije sta največ dosegli Darja Švajger (Prisluhni mi) leta 1995 in Nuša Derenda (Energy) 2001, obe sta zasedli sedmo mesto. Lani je naš barve v Rotterdamu zastopala Ana Soklič s skladbo Amen, a se v finale med 26 najboljših ni uvrstila.