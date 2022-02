Auger-Aliassime in Rubljov finalista Marseilla

Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Rus Andrej Rubljov sta finalista teniškega turnirja ATP v Marseillu z nagradnim skladom 622.610 evrov. Tretjepostavljeni Kanadčan je v polfinalu premagal Rusa Romana Safijulina s 7:6 (4) in 7:6 (5), drugopostavljeni Rubljov pa je s 6:3, 4:6 in 6.3 izločil devetega nosilca, Francoza Benjamina Bonzija.