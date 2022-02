Hrvaška policija je danes zjutraj pri Horvatu v Međimurju opravila hišno preiskavo. Kasneje so ga odpeljali na zaslišanje v Zagreb. Horvata v sodelovanju s policijo preiskuje hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok), osumljen pa naj bi bil zlorabe položaja v času, ko je bil med letoma 2018 in 2020 minister za gospodarstvo.

Iz Uskoka so sporočili, ne da bi navedli ime, da zaradi suma zlorabe položaja skupno preiskujejo šest oseb, med njimi človeka, ki je bil minister za gospodarstvo leta 2018. Gre za dodeljevanje nepovratnih sredstev v višini 2,6 milijona kun (okoli 345.000 evrov) podjetnikom, pri katerih je imel interes eden od sostorilcev ministra, čeprav podjetniki niso izpolnjevali kriterijev razpisa.

Plenković je danes na novinarski konferenci že napovedal, da če bo Horvat ostal v zaporu, ne more biti več minister. Ob tem je še zagotovil, da v parlamentu ohranjajo večino in da predčasne parlamentarne volitve niso potrebne.