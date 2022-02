»EU je popolnoma solidarna z ukrajinskim ljudstvom, tudi v obliki konkretne podpore,« je dejal Lenarčič. Tako so se nemudoma odzvali na prošnjo Kijeva po dostavi pomoči, je dodal.

Takojšnja pomoč v okviru evropske civilne zaščite je po navedbah komisarja iz Slovenije že na poti v Ukrajino.

Medicinsko in zaščitno opremo, med njimi maske, antibiotike in električne generatorje, so priskrbele Slovenija, Francija, Irska, Romunija in Avstrija. Komisar pa pričakuje, da bodo pomoč v prihodnjih dneh zagotovile tudi druge države članice.

Iz Slovenije je tako na poti v Ukrajino milijon nemedicinskih zaščitnih mask, 250.000 različnih tip rokavic, 200 parov škornjev in 10 električnih generatorjev.