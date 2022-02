Sin predsednika Moka v obdobju med letoma 1980 in 2001 Juana Antonia Samarancha je že bil član predsedstva Moka do leta 2020 in s tem tudi v izvršnem odboru te organizacije s sedežem v švicarski Lozani.

Z današnjo izvolitvijo se Samaranch, ki je nazadnje vodil komisijo za organizacijo zimskih iger na Kitajskem, vrača v krog odločevalcev pri Moku. Poleg Bacha in njegovih štirih podpredsednikov je v izvršnem odboru Moka še deset članov.

Ob Samaranchu, ki je bil na današnjem glasovanju edini kandidat in bo na tem mestu zamenjal Kitajca Yu Zaiqinga, ki se mora po dveh štiriletnih mandatih umakniti, so podpredsedniki Moka še Ng Ser Miang iz Singapurja, John Coates iz Avstralije in Nicole Hoevertsz z Arube.