Kanadski tovornjakarji že tri tedne oblegajo Ottawo in protestirajo zaradi ukrepov proti širjenju pandemije covida-19. Policija nadaljuje umikanje protestnikov in tovornjakov, ki blokirajo ulice prestolnice. Po navedbah predstavnika tamkajšnje policije Steva Bella v operaciji nihče ni bil huje ranjen, bo pa predvidoma trajala še nekaj časa.

Še naprej pozivajo ljudi, naj odidejo. »Morate oditi. Morate nehati nezakonite akcije in takoj umakniti svoje vozilo ali lastnino z nedovoljenih prizorišč protestov,« policija v Ottawi redno objavlja na svojem Twitterju.

Nekateri so se tako v preteklih dneh že sami umaknili, drugi vztrajajo. Oborožena policija je v petek številne protestnike odvedla v lisicah. Najmanj en protestnik se je upiral, da bi zapustil svoj tovornjak, policija pa je nato razbila okno tovornjaka in ga povlekla ven.

Policija je doslej aretirala tudi večino vodij protestov, dva so aretirali v četrtek, enega pa v petek.

Protest pod nazivom Konvoj svobode se je začel na zahodu Kanade in pred tedni prispel v prestolnico. Protestniki so zavzeli tudi mejne prehode z ZDA, s katerih so jih odstranili pred dnevi. Protesti so se začeli zaradi uvedbe obveznega cepljena proti covidu-19 voznikov tovornjakov, ki prehajajo mejo. V zadnjih tednih pa so se zahteve protestnikov okrepile v smeri ukinitve vseh ukrepov proti pandemiji in odstopa vlade Justina Trudeauja.