Po tem ko je vlada več dni napovedovala rahljanje ukrepov, je minister za zdravje Janez Poklukar danes le sporočil, katere ukrepe so se odločili opustiti. PCT pogoja se od ponedeljka ne bo več preverjalo. Izpolnjevanje tega pogoja bo potrebno le še za zaposlene in uporabnike storitev v nastanitvenih objektih dejavnosti zdravstva, socialno varstvenih storitev in zavodov za prestajanje kazni. Ob vstopu v podjetja, prodajalne ali trgovske centre, gostinske lokale ali pri koriščenju različnih storitvenih dejavnosti in v nastanitvenih obratih pa ne bo več potrebno kazati pogoja PCT.

Od ponedeljka brez omejitev glede delovnega časa lokalov, odpirajo se nočni klubi V trgovinski, turistični ali drugih storitvenih dejavnostih od ponedeljka ne veljajo več omejitve dovoljenega števila ljudi, načina priprave, prevzema, strežbe ali uživanja hrane in pijače in delovnega časa. Od ponedeljka dalje bodo svoja vrata lahko odprli tudi nočni klubi. »Ukinja se tudi brezplačno presejalno testiranje s hitrimi testi in samotesti. Proračun bo odslej kril testiranje le še tam, kjer je to nujno,« je povedal Poklukar. V šolah se učencem ne bo več potrebno samotestirati, še naprej pa bo obvezna uporaba mask. Poklukar je ob tem vse ljudi pozval, naj kljub sprostitvi navedenih ukrepov ravnajo odgovorno.