Minister Simon Coveney je bil na obisku v Belfastu na Severnem Irskem, da bi pomagal rešiti najnovejšo politično krizo. Sprožil jo je odstop prvega ministra severnoirske vlade Paula Givana, srditega nasprotnika severnoirskega protokola, ključnega dela brexitskega sporazuma, ki bi ga britanska vlada rada korenito spremenila.

Že dolgo grozi, da delov sporazuma, ki ji niso po godu, čeprav ga je Boris Johnson podpisal, ne bo spoštovala. Medtem ko britanska vlada namiguje, da se na ponedeljkovem srečanju skupnega odbora Britanije in EU obeta preboj na pogajanjih o protokolu, je Coveney hladno dejal, da je bolj verjetno, da bosta obe strani samo sporočili, ali sta in koliko sta napredovali na pogajanjih.

Pobrexitski pokol

Britanska konservativna vlada, še posebno premier Johnson, ki na vse mogoče načine poskuša odvrniti pozornost z »žurgata«, nujno potrebujeta kakršno koli dobro novico, povezano z brexitom, ker teh ni in ni. Trenutno se veliko govori o velikem pokolu, ki ga je povzročil brexit.

Na dan je prišlo, da so od septembra lani na Otoku pobili in pokopali več kot 35.000 zdravih prašičev. Še 200.000 naj bi jih čakala podobna žalostna usoda. Zakaj? Zato, ker v britanskih klavnicah nimajo dovolj mesarjev, da bi jih zaklali in predelali. To je neposredna posledica britanskega odhoda iz EU in posledično odhoda na sto tisoče državljanov EU, med njimi na tisoče mesarjev, z Otoka. Britanska vlada je oktobra ponudila šestmesečne vizume in visoke plače 800 tujim mesarjem. Zaradi zapletene papirologije jih je prišlo samo sto. Združenje britanskih prašičerejcev pravi, da vlada obenem noče omejiti uvoza svinjine iz EU, ki pokriva 60 odstotkov otoškega povpraševanja. Za to združenje brexit, ki je odpravil svobodo gibanja delovne sile, pomeni pomanjkanje delovne sile iz EU. Te manjka tako rekoč vsem, od pridelovalcev sadja in cvetja do ribičev in prevozniških podjetij, od gostincev do hotelirjev, od gradbenih podjetij do domov za starejše, v katerih primanjkuje 50.000 negovalcev.

London se je vedno pritoževal zaradi »bruseljske birokracije«. Delavci iz EU, ki bi se radi odzvali na pozive iz Britanije, naj se začasno vrnejo, morajo na vizum čakati najmanj štiri mesece. Za vsak konvoj hrane, ki pride iz EU v Dover, britanska stran zahteva več sto strani dolg dokument. Vladajoča konservativna stranka naj bi sovražila birokracijo, ki jo je vedno pripisovala komunističnim režimom. Johnsonova konservativna vlada je zaradi brexita zaposlila 50.000 novih birokratov, kar je, mimogrede, več kot jih je na sedežu EU v Bruslju.