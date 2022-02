Eden od njih je sprožitev pravnega postopka zaradi predvajanja glasbe na protestih. Policisti po njihovem zatrjevanju pod pretvezo iskanja kršitev avtorskih pravic preganjajo protestnike, ki predvajajo glasbo. Kot poudarjajo v Protestni ljudski skupščini, imajo za predvajanje glasbe dovoljenja avtorjev.

Policija je sume kršitev večkrat predala združenju SAZAS, ta pa protestnikov zaradi predvajanja »ne želi preganjati«. »Kar vladi ni uspelo preko SAZAS, poskuša zdaj doseči prek tržnega inšpektorata. Ta sedaj z zagroženimi kaznimi v višini 500 evrov poziva posamezne protestnike, da se izjasnijo o okoliščinah oz. grozi s predlogi za uvedbo postopka o prekršku,« so zapisali v sporočilu.

Državno odvetništvo je poleg tega tožilo organizatorja protestov Jašo Jenulla zaradi stroškov, ki jih ima policija z varovanjem protesta. "Prva tožba je bila vložena decembra lani, ta teden pa je Jaša Jenull dobil še poziv k plačilu stroškov pred vložitvijo tožb za še en protest," so zapisali. Znesek računa znaša 3778,12 evra.

Zahtev zaradi protestov naj bi bilo še okoli 20, pričakujejo pa še več tožb. Po njihovem mnenju je v tem primeru namen tožb "zastraševanje in utišanje javnih kritikov z množičnim sprožanjem pravnih postopkov".

Zagovarjajo stališče, da je glavni krivec za zlorabljanje pravnih postopkov vlada, kljub temu pa bi morali odgovornost prevzeti državni organi, ki da sodelujejo v "protiustavnih procesih". Kot so poudarili, vlada nima zakonske podlage za kaznovanje protestnikov.

Temu je po zatrjevanju Jenulla pritrdilo tudi ustavno sodišče, ki je odločilo, da so nenapovedani protesti ustavni in dovoljeni. V odločbi je zapisalo, da mora država omogočati proteste. »Država pri zagotavljanju do pravice mirnega zbiranja in javnih zborovanj nima zgolj negativne dolžnosti, da se vzdrži posegov vanjo, temveč tudi pozitivno dolžnosti spodbujanja in varstva njenega izvrševanja,« je ustavno sodišče zapisalo v odločbi.

Jenull je zato odposlal tri pisma z odločbo ustavnega sodišča, in sicer generalnemu državnemu odvetniku Juriju Grozniku, tržnemu inšpektoratu in načelnici Policijske postaje Ljubljana Center Majdi Nagode.

Med hojo do poštne poslovalnice so se protestniki ustavili še pred državnim odvetništvom in na vhodna vrata nalepili odločbo ustavnega sodišča.

Protestniki so se v prestolnici sicer zbrali že 96. petek zapored.