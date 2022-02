Impresivnost Kranjčeve olimpijske vožnje

Spokojnim Bocom, Boštjanom Vrhovškom, privržencem Blue Oyster Cult, edinstvenim novinarskim kolegom z Radia Študent, spikerjem, avto-moto poznavalcem in recenzentom avtomobilov brez vozniškega izpita, sva se pred leti v dopoldanskem etru RŠ nekaj po nemarnem kosmato šalila nad naprezanji tedaj mladega Žana Kranjca. Že dolgo se nama bi veljalo opravičiti. A take vožnje, kot jo je pokazal na olimpijskem veleslalomu, že dolgo ni bilo videti obče. Kot da ne niti od Borisa Strela in Jureta Franka, čeprav je smučanje tedaj nemogoče primerjati s smučanjem zdaj, kajti karving smuči so nasploh povečale agresijo. A moč, samozavest, mirnost in točnost v Kranjčevi olimpijski vožnji so impresivne. Če bi Boc doživel Kranjčevo vožnjo, bi ga poklical, da izvedeva družno posipanje s pepelom, ki bi nama seveda enako elegantno uspelo.