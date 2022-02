Nepreslišano: Dr. Bogomir Kovač, ekonomist in kolumnist

Prodaja Save in posredno Save Turizma zasebni projektni družbi Prestige Tourism, za katero stoji finančni sklad Diófa Asset, pomeni ponavljanje starih napak. Prodajamo strateško občutljive turistične destinacije in biznis, madžarski kapital že nekaj let sistematično stopa na prekmursko območje. Scenarij je politično-ekonomsko dovolj prozoren, da bi ga morali ovreči, dokler ga še lahko. Dolgoročno bodo Madžari podobno kot York želeli večinski delež, gre jim za dolgoročno naložbo zlasti v obmejno turistično destinacijo. Janševa vlada jim za zdaj lahko zgolj omogoča vstop in poznejše poslovne manipulacije, ne more pa zagotoviti prevzema Save. Gre za strateško politično naložbo z zasebnim kapitalom, njena politična cena bo visoka. Orbánov Fidesz jo izstavlja Janševi SDS že pred volitvami in očitno ve, zakaj.