Uredništvo pričujoče rubrike je medtem iz strogo zaupnih virov blizu obrambnega ministra Tonina izvedelo, da je naša država lastniku ladje že ponudila pomoč v obliki neustrašnega ultramaratonskega plavalca Martina Strela, ki namerava tavajočo ladjo rešiti tako, da jo bo privezal na močno vrv, vrv dal med zobe in odplaval z njo do varnega pristana. Medtem bodo kiti poskrbeli za gašenje požara na ladji, Martin pa se bo še enkrat vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov in si privoščil kozarček svetlo rdečega. Saj veste, katerega, kajne?