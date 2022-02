Minister za zdravje Janez Poklukar je na novinarski konferenci pojasnil zgolj, da od sobote ne bo več karanten ob tveganem stiku z okuženim s koronavirusom, prav tako ne bo več epidemiološkega iskanja stikov.

Drugih ukrepov kljub pričakovanjem in napovedim vlada za zdaj še ni sprostila. Znotraj vladnega kroga in strokovne skupine bodo opravili še en krog posvetovanj, je povedal minister, kdaj bo prišlo do sproščanja večine ukrepov, pa še ni znano.