Ko dobri policisti postanejo slabi

‘Vljudno, vendar odločno zanikam insinuacije v članku glede ’veliko posluha za želje vodstva policije tudi pri obračunu s policisti, ki so za SDS moteči’. V policiji ne obračunavamo z nikomer in zagotavljamo enakost obravnave vseh pred zakoni,« se je generalni direktor policije Anton Olaj odzval na naše poročanje, kako Olajevi tesni sodelavci, ki so za njim prišli iz novomeške policijske uprave, sodelujejo pri sankcioniranju policistov, ki so moteči za Olaja, Hojsa, Kanglerja, SDS…