Titanik gre svojo pot

Slovenija pod vodstvom te koalicije je kot Titanik. Vsi se delajo, kot da je vse normalno, obenem pa vedo, da se približujejo ledeni gori. Trku se ni več mogoče izogniti. Potop je na vidiku. Zato na ladji vlada panika. Totalni kaos. Poveljnik ladje Janez Janša pa daje ukaze, ki nimajo več nobenega smisla. Najbolj boleče je prav to. Vsi njegove ukaze izpolnjujejo, kot da so sveti. Kot da so čisto zlato. Kljub temu da gre za popolno zmešnjavo, slepo verjamejo, da se bo zgodil čudež. Da bo gora izginila, da bo ladja še pravi čas zamenjala kurz in da bo na koncu pomagal tisti zgoraj. Bog že ve, koga mora rešiti.