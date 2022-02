Ameriški Evrosong s Snoop Doggom in Kelly Clarkson

Američani bodo letos prvič gostili svojo različico Evrosonga. Na prireditvi, ki so jo poimenovali American Song Contest, se bodo predstavili glasbeniki iz vseh 50 ameriških zveznih držav, vodila pa jo bosta pevka Kelly Clarkson in raper Snoop Dogg. »Sem oboževalka koncepta Evrosonga in komaj čakam, da ta glasbeni fenomen prinesem v Ameriko,« je ob novici, da bo vodila prireditev, dejala Clarksonova, ki je zaslovela na prvi izvedbi glasbenega tekmovanja American Idol, kjer je leta 2002 zmagala. Kot je dodala Clarksonova, komaj čaka, da sliši in vidi predstavnike 50 zveznih držav, veseli pa se tudi sodelovanja s Snoopom. Na ameriški različici bo nastopilo 56 pevcev, duetov in skupin, in sicer eden iz vsake zvezne države, po eden iz petih ameriških teritorijev ter eden iz ameriške prestolnice Washingtona. Glasbeni šov bo trajal osem tednov in bo imel osem epizod, predvajala pa ga bo televizija NBC. Prva oddaja bo na sporedu 21. marca, zadnja pa 9. maja. Zmagovalec Evrosonga, ki se bo v Torinu začel 9. maja, bo znan pet dni za ameriškim finalom, in sicer 14. maja. Lani je na Evrosongu zmagala italijanska rock skupina Måneskin, slovenska predstavnica za pesem Evrovizije pa bo znana danes zvečer, ko se bo končala Ema 2022.