Goran Višnjić na okrevanje v Šibenik

Minuli teden je Hrvaško obiskal Goran Višnjić, igralec, ki po uspehih v ZDA zadnji dve leti živi v Veliki Britaniji. Odločil se je za kratek oddih v Šibeniku, kjer je obiskal svoje starše in hčer Lano Lourdes ter si ogledal nekaj lokalnih znamenitosti. Kaj si je ogledal, je bilo mogoče videti na instagramu, v nasprotju z obiskom pred enim letom pa se s Splitčani ni prav veliko družil. Očitno srečanja s korono še ni popolnoma prebolel, kajti njegova izkušnja je bila namreč precej utrujajoča. Za revijo Gloria, ki ga je ujela ravno ob odhodu z letališča, je povedal, da je na Hrvaškem nameraval preživeti božične praznike, a mu je to preprečila okužba s koronavirusom. Covid je takrat podrl vso družino, ženo Evo, hčer znanega hrvaškega režiserja Antuna Vrdoljaka, ter sinova Tina in Viga in hčer Vivien.