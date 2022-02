»Oboževala sem modno stezo. Zdaj se bojim srečati koga, ki ga poznam. Ne morem več živeti v sramoti. Dovolj mi je skrivanja. Končno sem pripravljena spregovoriti,« je manekenka, ki je nekoč med drugim izjavila, da za več kot 10.000 evrov sploh ne vstane iz postelje, povedala v intervjuju in dejala, da so se posledice neuspelega posega začele kazati približno tri mesece kasneje. Takrat je na bradi, okoli oči in na stegnih začela opažati izbokline. »To sem poskušala popraviti sama, misleč, da delam nekaj narobe. Prišlo je do situacije, ko sem nehala jesti. Mislila sem, da izgubljam razum,« je povedala in dodala, da je izvedela, da gre za redek in trajen stranski pojav lepotnega postopka, šele ko je obiskala zdravnika. Danes se, kot je priznala, ne gleda več v ogledalo. »Nisem si mislila, da bom videti takšna. Ne prepoznam se več ne fizično ne kot oseba. Linde Evangelista kot supermodela ni več,« je dejala, a za konec poudarila, da se ne bo več skrivala.